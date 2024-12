Comienza la Feria Internacional del Libro con mensaje de actriz mexicana

La actriz mexicana Yalitza Aparicio pidió al público que se interese por los productos culturales relacionados con los pueblos originarios y sus tradiciones para que más empresas se interesen en financiar estos proyectos.

“El cine es un sector en el que ya se han incluido a muchas comunidades indígenas de una forma digna y que vemos y escuchamos esas lenguas en esos trabajos, muchos de estos proyectos no son tan vistos porque la sociedad no acude a verlos, porque no son tan llamativos como aquellos que tienen una gran mercadotecnia”, dijo.

Aparicio, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas, protagonizó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara una lectura pública del libro ‘Lo que nos hace humanos’.

