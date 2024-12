Actor de Loki afirma que fue “abusado en casa” y ahora está “sin hogar a los 17 años”

Jack Veal, conocido por su papel como Kid Loki en la exitosa serie de Disney+ Loki, ha conmovido profundamente a sus seguidores al abrir su corazón sobre las dificultades personales que enfrenta en su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

En una serie de videos en TikTok, el joven actor de 17 años compartió su lucha contra la indigencia y sus problemas de salud mental. Veal, quien ha trabajado en otros proyectos como The End of the F---ing World y The Peripheral, reveló que había huido de una situación de abuso físico y emocional en su hogar, buscando refugio en un tráiler en Londres, en condiciones precarias y peligrosas.

Jack Veal recurrió a TikTok para contar su historia: Su abuelo también tiene una enfermedad terminal

El actor detalló que su infancia estuvo marcada por el abuso, lo que lo llevó a sufrir graves consecuencias psicológicas. “He sido víctima de abuso físico y emocional,” confesó Veal, añadiendo que además enfrenta desafíos derivados de su diagnóstico de autismo y TDAH, y está siendo evaluado para trastornos como bipolaridad y psicosis. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un lugar seguro, la situación se complicó aún más al no poder quedarse con sus abuelos, quienes atraviesan una difícil situación, ya que su abuelo padece una enfermedad terminal.

En los videos, Veal expresó su frustración al denunciar la falta de apoyo de los servicios sociales en el Reino Unido. Según el actor, los servicios gubernamentales no le proporcionaron ayuda inmediata. “Estoy durmiendo en un tráiler con ventanas rotas. Es un lugar inseguro y está a dos horas de mi trabajo, lo que me dificulta mucho la vida diaria,” explicó con voz entrecortada. Ante esta desesperante situación, Veal pidió a sus seguidores que viralizaran su historia, con la esperanza de generar presión sobre las autoridades para que actuaran.

A lo largo de varios días de incertidumbre y después de reuniones sin resultados, Jack Veal compartió en un video reciente que finalmente había logrado conseguir un lugar donde quedarse. A pesar de las adversidades que ha tenido que enfrentar, Veal sigue trabajando en su carrera como entrenador personal certificado y continúa buscando nuevas oportunidades en la actuación.