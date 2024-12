Jessica Cediel, la modelo colombiana que vinculan sentimentalmente con Daddy Yankee

A Daddy Yankee lo están relacionando sentimentalmente con la modelo Jessica Cediel, luego de que él anunció el pasado 2 de diciembre su divorcio con Mireddys González, quien fue su esposa durante más de 20 años.

PUBLICIDAD

Después de que el cantante informó sobre la ruptura, usuarios comenzaron a revisar cualquier detalle, y es por eso, que ahora, resaltan una foto que él se tomó con Cediel, y que la modelo publicó en su cuenta de Instagram el pasado 9 de noviembre.

“Que bonito poder compartir con guerreros como tú @daddyyankee. Respeto y admiración 🙏🏻☺️ Seguimos trabajando para el reino 🙌😮‍💨👑”, escribió Jessica Cediel en el referido post.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios después del anuncio deldivorcio y hay quienes tildaron a la modelo como la posible causa de la separación. Otros lo desmienten.

“La verdad por cual se separó Daddy Yankee”, “La Angela Aguilar Colombiana😂😂 le pusieron ahora en las redes jaja”, son algunos comentarios. En vista de que la mujer se define en sus redes como creyente de Dios, alguien más criticó: “¿Guerrera de Dios y desnuda en redes sociales? Desengáñate mujer”.

La foto de Jessica Cediel con Daddy Yankee fue tras un evento social en Miami, donde supuestamente, estaban muy cariñosos.

¿Quién es Jessica Cediel?

Jessica Cediel tiene 42 años. Es oriunda de Colombia y es muy conocida en la televisión de su país. estuvo en programas como ‘Nuestra Semana’, ‘Nuestra Tele’ y ‘Muy Buenos Días’.

PUBLICIDAD

En sus redes sociales se proclama como creyente de la Palabra de Dios, incluso en su perfil de Instagram tiene el versículo bíblico de Isaías 41: 9/20, que comienza diciendo: “Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.

Dicen que ha coincidido con Daddy Yankee en eventos cristianos, ya que ahora, el reguetonero es creyente de esta doctrina. De allí que haya escrito en el post con él: “Seguimos trabajando para el reino”, como refiriéndose al “Reino de Dios” o trabajo cristiano.

Sin embargo, las fotos y videos de Jessica Cediel casi desnuda en sus redes, abundan más que los pasajes bíblicos, que profesa. De allí, que muchos cuestionen su fe cristiana, ya que normalmente, quienes tienen esta creencia, se alinean al decoro de decencia y recato, para no atraer más de la cuenta. Según los practicantes de la fe en Cristo, así tientan a la carne y no viven para la Gloria de Dios.

Sus imágenes en bikini hacen que muchos se pregunten si dice ser cristiana para atrapar a Daddy Yankee o si lo es de corazón.

“Esta chica tiene todo, menos cristiana, qué pena que @daddyyankee se deje llevar por los deseo de la carne .....Mireddys fuerza DIOS SABE LO Q HACE”, escribió una usuaria en el post de Cediel junto al cantante.