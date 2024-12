¿Megan Fox cambiará su estilo sensual por el embarazo?

Megan Fox, quien recientemente anunció que espera su primer hijo con Machine Gun Kelly (MGK), ha dejado claro que la maternidad no cambiará su característico estilo glamuroso y sensual. En una entrevista con People, la estrella de Transformers afirmó que su forma de vestir sigue siendo fiel a su esencia, incluso durante el embarazo. “Realmente no me visto diferente cuando estoy embarazada”, dijo Fox, de 38 años.

“Mi estilo de maternidad es prácticamente el mismo que mi estilo regular, solo lo adapto para estar cómoda a medida que avanzan los meses”. La actriz agregó que sigue usando tacones altos, incluyendo botas de aguja y zapatos de tacón tipo slingback.

Cuando no opta por prendas ajustadas que resaltan su figura, Fox prefiere atuendos cómodos como suéteres de cachemira en tonos crema, negro y cacao. También mencionó su predilección por vestidos envolventes, faldas, cuellos de tortuga y abrigos de piel sintética en colores profundos con un estilo vintage. Para completar sus looks, suele elegir bolsos de mano únicos y de inspiración retro.

Hasta ahora, Fox ha sorprendido con deslumbrantes apariciones durante su embarazo. En un evento reciente, lució un vestido rojo de malla ajustado con un abrigo de cuero, dejando ver su vientre. Días antes, deslumbró en un conjunto de lencería de encaje y un velo a juego en una fiesta posterior a los premios GQ Men of the Year.

Sin embargo, su anuncio de embarazo fue quizá su momento más audaz: posó desnuda, cubierta de pintura negra, mientras sostenía su vientre en una sesión fotográfica que acompañó con el mensaje: “nada se pierde realmente. bienvenido de vuelta”.

Este embarazo llega tras la pérdida que la pareja sufrió al inicio de su relación. Aunque surgieron rumores de separación a principios de 2023, y Fox confirmó la ruptura de su compromiso en marzo de 2024, parece que han encontrado nuevamente estabilidad. MGK expresó su entusiasmo dos semanas después del anuncio de Fox, escribiendo: “¡estoy a punto de ser papá otra vez!” Megan Fox ya es madre de tres hijos junto a su exesposo Brian Austin Green, mientras que MGK comparte una hija, Casie, de 15 años, con Emma Cannon. Aunque el futuro de su relación no está completamente definido, Fox sigue demostrando que la maternidad y el estilo audaz pueden ir de la mano.