“Era un cáncer agresivo”, Yuri reveló el peor diagnóstico que sufrió

La cantante mexicana Yuri reveló en una entrevista sobre su experiencia cuando le diagnosticaron un cáncer agresivo, aseverando que no quiere volver a pasar por esa situación.

En conversación con conductores del programa ‘Despierta América’, la artista, de 60 años, expresó que se siente agradecida con Dios por estar viva y saludable, ya que el cáncer se lo detectaron de forma casual en 2021, y se pudo actuar a tiempo, de lo contrario, ya estaría sin vida.

“Tuve dos años enferma, fue la peor enfermedad que he tenido hasta ahora… Tuve cáncer, no quiero volver a vivir eso, y si Dios me vuelve a pasar por eso, pues aquí estoy, por algo será, pero mientras tanto agradezco de rodillas y doy gracias”, dijo Yuri en el citado programa, según reseñó People en Español.

Indicó que es la peor situación de salud que ha pasado. Le detectaron un tumor maligno cuando la chequeaban médicamente por covid.

“ Cuando el primer covid, que fue un covid muy fuerte, mi doctor pasó la camarita —eso fue ‘Dios-idencia’— y cuando llega al apéndice encuentra un tumor, de creo que dos centímetros y era un cáncer agresivo, pero se encapsuló. Le hablaron a mi esposo, ‘quítenselo’, me quitaron ese tumorcito, lo analizaron y cuando fui donde los doctores me dijeron: ‘Usted tiene vara alta allá arriba’ ”, contó.

Contó que su médico le dijo: “Ese cáncer si no te lo quitan ahorita, hubiera sido metástasis, en un mes te hubiéramos quitado el intestino, y en dos meses hace metástasis y te mueres”.

Yuri y su fe cristiana

Yuri se ha caracterizado durante los últimos años por su fe cristiana. La cantante ha hablado públicamente sobre su fe en Jesucristo, a quien ha reconocido como su Único Señor y Salvador.

La artista ha lanzado varias canciones cristianas con las que comparte su fe, y por eso, expresa su agradecimiento para con Dios al hablar sobre el cáncer que le diagnosticaron y cómo ahora, está sana.