El nostálgico mensaje de Pedro El Escamoso y su despedida para “sumercé” María Paula

Ayer, medios internacionales confirmaron el fallecimiento de la actriz colombiana Sandra Reyes, recordada por su icónico personaje de la “doctora Paula” en la novela Pedro El Escamoso, protagonizada por Migue Varoni. La noticia causó conmoción pues pocos sabían del padecimiento de la colombiana, ya que ella mantuvo en total hermetismo su enfermedad.

Con unas breves, pero sentidas palabras, y como si se tratara de un mensaje de su icónico personaje Pedro Coral, el actor Miguel Varoni despidió a Sandra Reyes.

El mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, fue acompañado por una imgen de ambos interpretando a sus recordados personajes, él como Pedro y ella como la “doctora Paula”.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…”, expresó el actor colombiano en la publicación.

Con esto, el actor se despidió de la que fue también su amiga fuera de los sets de grabación. Vale recordar que Varoni y Reyes se volvieron a encontrar en la segunda temporada de la novela, la cual se estrenó este año por la plataforma Disney+ y emitida también en el canal Caracol.

¿LA ACTRIZ PREDIJO SU MUERTE?

La coincidencia entre su personaje y su realidad ha generado una ola de emociones y ha llevado a revivir algunas de las escenas más emotivas en la segunda temporada de la serie enfrentó un diagnóstico de cáncer que finalmente le quitó la vida.

Lo que en ese momento parecía una trama más del popular seriado, hoy se revela como una premonición escalofriante de lo que la actriz viviría en la vida real. La enfermedad de Sandra Reyes, que mantuvo en privado, fue un cáncer de seno, al igual que el que aquejó a su personaje.

Esta coincidencia ha dejado a los seguidores de la serie profundamente conmovidos, quienes no pueden evitar sentir una conexión aún más profunda con la actriz y su personaje.