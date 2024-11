Thiago Messi se puso muy triste al ser eliminado su equipo en la Newell’s Cup

Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, vivió un momento lleno de emociones durante su participación en la Newell’s Cup, torneo celebrado en Argentina. A sus 12 años, el heredero del Campeón del Mundo sigue los pasos de su padre como parte de la categoría sub-13 del Inter Miami. Aunque el equipo rosado mostró entrega en la cancha, un empate 1-1 contra el City Torque de Uruguay marcó el final de su camino en la competencia.

A pesar de no perder el partido, los puntos obtenidos no fueron suficientes para avanzar a la final y luchar por el título de la Copa Oro. Thiago, consciente del desenlace antes de salir del campo, no pudo contener su frustración. Visiblemente afectado, caminó entre lágrimas mientras intentaba procesar el resultado. Sus ojos enrojecidos y su rostro desencajado reflejaban la intensidad con la que vivió el partido y la tristeza de no alcanzar la meta deseada.

Desde las gradas, los aplausos y gritos de ánimo de los espectadores buscaban consolar al joven Messi, pero él permaneció inmerso en sus pensamientos mientras sus compañeros lo seguían. Entre ellos se encontraba Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez, amigo cercano y excompañero de su padre en el Barcelona. A pesar de la desilusión, la experiencia en la Newell’s Cup dejó momentos significativos para Thiago y su equipo.

Durante su estadía en Argentina, los jugadores visitaron la escuela Malvinas Argentinas y el predio donde Lionel Messi comenzó su legendaria carrera. Thiago, aunque familiarizado con la historia de su padre, vivió este recorrido con emoción, especialmente al posar frente a un mural de Lionel levantando la Copa del Mundo.

El equipo también recibió jerseys de regalo y aprovechó la visita para jugar en el campo que vio nacer a la leyenda. Para Thiago, fue un recordatorio de la grandeza de su padre y una motivación para continuar forjando su propio camino en el fútbol. Aunque esta vez la victoria no fue posible, el joven Messi demuestra que la pasión por el deporte está profundamente arraigada en él. Con cada paso que da en la cancha, no solo honra el legado de su padre, sino que comienza a escribir su propia historia en el mundo del fútbol.