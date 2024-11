Ex novia de Travis Kelce lloró al recordar su ‘ruptura pública’ con el deportista

Kayla Nicole, exnovia de Travis Kelce, abordará su dolorosa “ruptura pública” en la nueva temporada de Special Forces: World’s Toughest Test, donde la influencer enfrentará desafíos tanto físicos como emocionales. En un adelanto del programa de Fox, Nicole, de 32 años, aparece visiblemente emocionada al hablar sobre el impacto que tuvo en su vida el fin de su relación con el jugador de los Kansas City Chiefs. “Pasar por una ruptura pública ha sido abrumador”, confiesa en una voz en off mientras se limpia las lágrimas.

En un momento del programa, uno de sus compañeros le pregunta quién es su ex, y ella responde en voz baja, confirmando el nombre de Travis Kelce. Su participación en el reality promete ser un espacio para reflexionar sobre esta etapa difícil y mostrar su fortaleza frente a la adversidad.

Kayla Nicole ha sido blanco de críticas por los fans de Taylor Swift

Nicole, quien ha sido blanco de críticas desde que Kelce comenzó su relación con Taylor Swift en septiembre de 2023, habló abiertamente sobre el odio que enfrenta en redes sociales durante una aparición en el podcast Unapologetically Angel de Angel Reese, en octubre de 2024. “Sería mentira decir que ese nivel de odio y caos en línea no me afecta, porque sí lo hace, incluso hasta el día de hoy”, confesó.

La influencer detalló cómo los comentarios negativos afectan su bienestar emocional. “Puedes ir a mi publicación más reciente y encontrarás a personas debatiendo por qué no valgo nada, que nunca seré talentosa o que no tengo carrera”, explicó. Reese elogió la manera en que Nicole ha manejado la separación con “gracia”, preguntándole por qué cree que recibe tanto odio. “No lo sé”, respondió Nicole. “Creo que ese nivel de fama atrae a personas locas, y es desafortunado porque nunca he hecho nada para merecer ese tipo de reacción”.

Nicole y Kelce iniciaron su relación en 2017 tras conocerse en Instagram. Aunque enfrentaron altibajos durante su noviazgo de cinco años, Nicole ha intentado seguir adelante. Esto incluye tomar distancia de amigos cercanos al jugador, como Brittany y Patrick Mahomes, a quienes dejó de seguir en Instagram. La tercera temporada de SpecialForces: World’s Toughest Test se estrenará el miércoles 8 de enero a las 8 p.m. ET por Fox, donde los espectadores podrán ver cómo Nicole enfrenta sus demonios internos mientras prueba su resistencia en los desafíos más duros.