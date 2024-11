Familia de Liam Payne actuará legalmente contra implicados en su caída

Con el cuerpo del cantante Liam Payne ya sepultado, sus familiares ya cerraron un ciclo del duelo. Ahora, emprenderán acciones legales en contra de cualquiera que esté involucrado en su muerte, ocurrida el pasado 16 de octubre cuando cayó del balcón de la habitación donde se alojaba en el Hotel CasaSur Palermo, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Una nueva versión, reseñada por TMZ, afirma que el artista, de 31 años, quería salir del hotel, pero que trabajadores del sitio lo llevaron a su habitación y lo encerraron, sabiendo que él amenazaba con salirse por el balcón.

Ante esto, una fuente dio a conocer a Page Six, que los abogados de la familia de Liam Payne fueron a una corte en Argentina este martes y que podrían iniciar una acción legal contra cualquier implicado en su fallecimiento.

El citado medio indicó que uno de los abogados que lleva el caso en representación de los parientes del artista, es Richard Bray, especializado en la industria musical. Presuntamente, el experto legal entregó sus intereses legales a un bufete de abogados local en Buenos Aires.

Se trata de la primera vez que la familia de Payne interviene en el proceso legal tras su deceso. Hasta el momento, hay tres imputados: dos son empleados del hotel, señalados de vender drogas al cantante, y el tercero, es un amigo suyo, acusado de abandonarlo sabiendo que estaba en riesgo de muerte.

Nueva versión sobre la muerte de Liam Payne y condenas

Durante el proceso de investigación, recientemente, se filtraron fotos que muestran a empleados del hotel llevando a Liam Payne a su habitación, a pesar de que él se resistía y quería volver al ascensor para salir. Supuestamente, tres hombres lo subieron al tercer piso, donde se hospedaba y lo encerraron. Hay quienes dicen que incluso, lo maltrataron cuando lo subían, y que todo ocurrió poco antes de su muerte.

“ Me parece claro que Liam estaba tratando de volver abajo, no quería ir a su habitación ”, dijo una fuente a Page Six.

En estas capturas de video, llama la atención que, aunque (según los estudios forenses), Payne estaba casi inconsciente cuando cayó, por momentos se ve caminando erguido.

Nicolás Durrieu, abogado penalista con sede en Buenos Aires, explicó a Page Six que si esto sucedió, podrían responsabilizar penalmente al personal del hotel, con sentencias máximas hasta de 15 años.

“El sistema legal también permite a la familia llevar su propio enjuiciamiento penal privado y su propia investigación… Las víctimas están muy empoderadas e independientes del fiscal. Por lo general, la familia se une al fiscal, pero no siempre”, explicó el abogado.