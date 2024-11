Anuel AA y Laury Saavedra anunciaron el nombre de su bebé

La novia del cantante fue criticada por su look en el estreno de Bad Boys 4

El cantante Anuel AA y su novia la venezolana Laury Saavedra revelaron el nombre de su bebé durante el baby shower, el cual compartieron en videos por medio de sus cuentas en Instagram.

El reguetonero mostró las grabaciones en sus historias de la red social de la camarita, mientras que Saavedra las compartió en post. En las imágenes se ve la decoración con tonos pasteles, predominando el color rosado. Se aprecia cómo en una piscina flotan diseños de globos con el nombre ‘Emmaluna’ en letras doradas, evidenciando el nombre de la bebé en honor a su padre, cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago.

El nombre de ‘Emmaluna’ se ve en gran parte de la decoración. En los videos es notorio el avanzado estado del embarazo de Laury, quien ya casi no puede caminar por el peso de la criatura en su vientre. La venezolana lucía un vestido blanco ceñido al cuerpo.

Anuel AA y sus hijos

Emmaluna es la segunda hija de Laury Saavedra y la cuarta de Anuel AA, quien ya tiene a sus hijos Pablo Anuel, con Astrid Cuevas; a Gianella con Melissa Vallecilla; y a Cattleya, con su exesposa Yailin ‘La Más Viral’.

El cantante y su actual pareja no han revelado cuándo será el nacimiento de su niña, pero al parecer, ya no falta mucho porque el embarazo de la venezolana se ve bastante avanzado.

En las redes sociales abundan las felicitaciones para Anuel y su novia. Sin embargo, no faltan algunos usuarios, quienes le instan a ser un buen padre ante las denuncias que han ventilado sus exs Yailin y Vallecilla, sobre falta de atención para sus niñas.

“Muchas bendiciones”, “cada vez me doy cuenta que debo ser como Laury. Estar bien con mi esposo y que los demás se frustren”, “Yailin no se ha asomado a Instagram”, “me encanta ese nombre es tan inteligente Laury que escogió un nombre perfecto para su hija”, “se los dije está mujer es inteligente no habla pero una imagen calla”, son algunos comentarios en la cuenta de Instagram de Laury Saavedra.