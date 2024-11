¿Cómo se llama Cher en realidad?

La icónica cantante Cher compartió recientemente un descubrimiento inesperado sobre su nombre en su nuevo libro, Cher: The Memoir, Part One, publicado el 19 de noviembre. En el libro, la estrella relata cómo se enteró de que su nombre real, según su certificado de nacimiento, no era lo que ella siempre había creído.

Cher pensaba que su nombre de nacimiento era “Cherilyn”, pero al intentar legalmente simplificar su nombre a “Cher” en 1979, se dio cuenta de que en realidad estaba registrada como “Cheryl”. Su madre, la actriz Georgia Holt, explicó que la confusión se originó en el momento de su nacimiento en mayo de 1946.

La mamá de Cher tenía muchas dudas al momento de escoger su nombre

“Yo era solo una adolescente y estaba pasando por mucho dolor”, dijo Holt en una entrevista previa sobre el complicado momento de dar a luz a Cher. Según el libro, la madre de Cher estaba indecisa sobre qué nombre darle a su hija, y cuando una enfermera insistió, decidió improvisar basándose en su actriz favorita, Lana Turner, cuyo nombre de hija era Cheryl. Sin embargo, intentó ser creativa y combinó el nombre de su propia madre, Lynda, para formar “Cherilyn”. A pesar de ello, el registro oficial quedó como “Cheryl”.

En una aparición en The Tonight Show With Johnny Carson en 1979, Cher habló sobre su decisión de adoptar simplemente “Cher” como su nombre profesional y legal, dejando atrás los apellidos de su padre, John Paul Sarkisian; su padrastro, Gilbert LaPiere; y sus exesposos Sonny Bono y Gregg Allman. “Es mejor para mí. Evita la confusión de si deberían llamarme señora Bono, señora Allman o algo así”, explicó.

Además de este revelador episodio sobre su identidad, Cher profundizó en otros aspectos de su vida en el libro, como los altibajos de su matrimonio con Allman y los desafíos en su relación con Bono. También habló de una peculiar experiencia de juventud relacionada con su virginidad, la cual calificó como un acto de “venganza”. “Fue una experiencia tremendamente sobrevalorada”, recordó Cher sobre el episodio con un vecino que la había “dejado plantada” después de un beso.

Su reacción fue directa: “Cuando terminó, le dije: ‘¿Eso fue todo? ¿Ya terminamos? Ahora vete a casa y no regreses’”. El libro de Cher ofrece un vistazo íntimo y sin filtros a la vida de una mujer cuya carrera y personalidad han sido tan vibrantes como enigmáticas, revelando que incluso las estrellas más brillantes tienen historias sorprendentes por contar.