¡Impresionante! Así se miran los personajes de “Wicked”

Wicked viene a la pantalla grande con dos películas que han emocionado a sus fanáticos.

Tanto los amantes de los musicales de teatro como los cinéfilos, han estado contando los días para el estreno de la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’ de Broadway.

Wicked hizo su debut en el escenario en 2003, con Idina Menzel y Kristin Chenoweth interpretando a las brujas Elphaba y Glinda, respectivamente.

Más de dos décadas después, los fanáticos recibirán una versión cinematográfica en dos partes del musical protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande como compañeras de universidad convertidas en poderosas brujas Elphaba y Glinda.

En la serie de dos películas, la primera de las cuales se estrena el viernes, 22 de noviembre, y la segunda un año después el 21 de noviembre de 2025, Elphaba y Glinda se conocen en la Universidad de Shiz y se unen durante su mágico viaje para aceptar sus poderes y su identidad.

Cuando se encuentran con el Maravilloso Mago de Oz (Jeff Goldblum), su amistad se pone a prueba mientras navegan por una serie de eventos que culminan con Elphaba convirtiéndose en la Bruja Mala del Oeste y Glinda siendo nombrada la Bruja Buena de Oz.

· CYNTHIA ERIVO: ELPHABA: Erivo interpreta a Elphaba, quien es impopular, pero se hace amiga de la “chica popular” Glinda en la universidad. Eventualmente se convierte en la Bruja Mala del Oeste. Erivo es una actriz y cantante británica, conocida por protagonizar The Color Purple en Broadway y por interpretar el personaje principal en Harriet de 2019.

· ARIANA GRANDE: GLINDA: Grande interpreta a Glinda, quien es una chica popular en la escuela antes de convertirse eventualmente en Glinda la Bruja Buena en Oz. La actriz comenzó su carrera en Nickelodeon con Victorious antes de protagonizar Sam & Cat y Scream Queens. Grande también ha lanzado siete álbumes de estudio.

· JONATHAN BAILEY: FIYERO: Bailey interpreta el interés amoroso de Elphaba, Fiyero, a quien conoce en la Universidad de Shiz. Él es el príncipe de la tribu Arjiki en Vinkus. El actor inglés apareció en Broadchurch y W1A antes de obtener el papel de Lord Anthony Bridgerton en Bridgerton en 2020.

· MICHELLE YEOH: MADAME MORRIBLE: Yeoh interpreta a la directora de la Universidad de Shiz, Madame Morrible, quien también es una figura importante en la política de Oz. Después de décadas en la industria, Yeoh ganó su primer Oscar en 2023 por Everything Everywhere All at Once. También es conocida por sus roles en la franquicia de Mummy, Crazy Rich Asians y Star Trek: Discovery.

· JEFF GOLDBLUM: MAGO: Goldblum interpreta al Maravilloso Mago de Oz y el principal antagonista en la película. Goldblum ha estado actuando desde la década de 1970. Algunos de sus roles más importantes incluyen Jurassic Park, Independence Day y The Grand Budapest Hotel

· ETHAN SLATER: BOQ: Slater interpreta al hombre Munchkin Boq, quien es amigo de Glinda y Elphaba en la universidad. Él es el interés amoroso de Nessarose, pero secretamente le gusta mucho Glinda. Antes de Wicked, Slater causó sensación en Broadway interpretando a SpongeBob SquarePants en el musical del mismo nombre, lo que le valió una nominación al Tony.

· MARISSA BODE: NESSAROSE: Bode interpreta a la hermana menor de Elphaba, Nessarose, quien se convierte en la Bruja Mala del Este. La actriz discapacitada es mejor conocida por protagonizar producciones locales de Little Shop of Horrors, Peter Pan y Mary Poppins. Wicked es su primer papel en una película.

· PETER DINKLAGE: DOCTOR DILLAMOND: Dinklage interpreta al mentor y profesor favorito de Elphaba en la universidad, el Doctor Dillamond. Dinklage irrumpió en la industria del entretenimiento a principios de la década de 1990. Desde entonces, ha protagonizado Elf, la franquicia de The Chronicles of Narnia y Cyrano, además de interpretar a Tyrion Lannister en Game of Thrones.

· BOWEN YANG: PFANNEE: Yang interpreta al Munchkinlander Pfannee, quien se hace amigo de Glinda en la escuela. El comediante escribió para Saturday Night Live antes de convertirse en miembro del elenco de la serie de sketches en 2019. También protagonizó Awkwafina Is Nora From Queens.

BRONWYN JAMES: SHENSHEN: James interpreta a ShenShen, una compañera de escuela de Elphaba y amiga de Glinda. La actriz inglesa tuvo roles de invitada en Cheaters, Lockwood & Co. y Masters of the Air antes de unirse al elenco de Wicked.