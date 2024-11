El vergonzoso y viral incidente de David Bisbal en pleno escenario

El cantante David Bisbal protagonizó un vergonzoso incidente durante pleno show en el Movistar Arena, en Argentina. El video del momento se hizo viral a través de distintas cuentas en las redes sociales, ya que al artista se le rompió el pantalón, mientras bailaba sobre el escenario.

PUBLICIDAD

Bisbal cantaba y bailaba, pero cuando se bajó haciendo uno de sus movimientos, el vestuario no superó la prueba. El pantalón se le rompió en la entrepierna y se le vio su ropa interior de color azul.

El español no pudo ocultar su cara de asombro y pena cuando se le rompió el pantalón. Miró a quienes lo acompañaban con la boca abierta, dio la espalda al público como tratando de disimular, pero luego siguió cantando, y no le quedó de otra que bromear por lo que había pasado, ya que lo ocurrido no se podía tapar.

Aunque en un principio, se le notó avergonzado y asombrado, el público enloqueció con lo ocurrido. La gente gritaba de emoción al ver su ropa interior y parecía alentarlo ante la vergüenza que acaba de pasar.

No fue sino cuando terminó la canción, que pudo ir al camerino a cambiarse.

David Bisbal y reacciones

Por supuesto, el incidente de David Bisbal quedó grabado por más de una persona y rápidamente se extendió en las redes sociales. Muchos lo elogiaron al ver su ropa interior, otro bromearon.

“Y él gracias a Dios hoy me puse interior”,”madree míaaa”, “lo mejor que he visto de bisbal en años”, “menos mal cargaba ropa interior”, “se salvó que no andaba como Lenny Kravitz”, “mi abuelita me decía: no salgas con esos interiores con huecos, nunca se sabe lo que pueda suceder en la calle”, “a cualquiera le pasa”, “se hubiesen imaginado que no tuviese puesto interior, madre miaaaaa”, son algunos comentarios en un post de la cuenta de Instagram de la Revista Ronda con el peculiar video.