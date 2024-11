Gracias a su reciente fama, el hermano de Travis Kelce conducirá un nuevo programa nocturno de ESPN

A sus 37 años, Jason Kelce, el carismático exjugador de los Philadelphia Eagles y campeón del Super Bowl, está listo para un nuevo capítulo en su carrera: convertirse en el anfitrión de un programa nocturno en ESPN. El anuncio lo hizo en Jimmy Kimmel Live!, donde reveló su entusiasmo por este giro inesperado en su vida.

“Me encantaban los programas nocturnos, siempre me han encantado. Recuerdo las pijamadas en las que veía a Conan O’Brien con mis amigos”, confesó Kelce. Este amor por el entretenimiento lo ha llevado a crear They Call It Late Night with Jason Kelce, un programa que promete combinar deportes, humor y entretenimiento en un formato fresco.

Jason Kelce tiene un carisma que atrae a las masas

El programa, que se estrenará en 2025, contará con una hora de duración y se grabará en vivo desde Union Transfer, en Filadelfia, una ciudad que siempre ha sido parte central de su carrera y su vida. ESPN ha apostado por cinco episodios iniciales, culminando con uno el 1 de febrero.

“Vamos a tener a un montón de chicos allí: leyendas del juego, amigos con los que jugué, entrenadores, celebridades”, adelantó Kelce. Esto, sumado a su experiencia como analista en Monday Night Countdown esta temporada, promete traer un enfoque único y personal al mundo del deporte nocturno.

La decisión de ESPN de darle un espacio al hermano mayor del ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, parece lógica. Los hermanos ya son un fenómeno mediático gracias a su popular podcast New Heights, y la fama de la familia se disparó aún más tras la relación de Travis con Taylor Swift.

Con carisma de sobra y una plataforma en ESPN, Jason Kelce está listo para brillar en un nuevo campo, llevando su humor y pasión por los deportes a una audiencia nocturna. Filadelfia, una vez más, será testigo del impacto de uno de sus hijos predilectos.