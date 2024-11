Sebastian Stan afirma que actores “tenían demasiado miedo” de hablar de su película sobre Donald Trump

Sebastian Stan posa a su llegada a la premiere de 'The Apprentice' en la 77a edición del Festival de Cine de Cannes, en Francia el lunes 20 de mayo de 2024. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

Sebastian Stan sorprendió a los asistentes de una proyección de su película The Apprentice al revelar que no pudo encontrar un compañero para participar en la popular serie de entrevistas de Variety, Actors on Actors. Según Stan, muchos actores se negaron a discutir públicamente la película debido al temor a las repercusiones que podría generar.

“He recibido una invitación para participar este viernes en Actors on Actors, pero no encontré a nadie dispuesto a acompañarme porque tenían demasiado miedo de hablar sobre esta película”, afirmó Stan durante una sesión de preguntas y respuestas junto al director Ali Abassi.

The Apprentice ha recibido buenos comentarios de la crítica

El actor aclaró que la resistencia no necesariamente provenía de sus colegas actores, sino de sus representantes y publicistas. “No es para señalar a nadie en particular… simplemente no pudimos superar a las personas que los representan, porque temían abordar este tema,” explicó.

Una de las películas más polémicas (Agencias)

La película, que ha recibido elogios desde su estreno, se centra en el ascenso de Donald Trump como empresario bajo la mentoría de Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong. Sin embargo, el filme no es un retrato halagador del expresidente. Según los informes, muestra momentos polémicos de su vida, como acusaciones de abuso sexual contra su primera esposa, cirugías estéticas y el uso de anfetaminas.

Variety confirmó las declaraciones de Stan. “Lo que dijo Sebastian es cierto”, aseguró el codirector editorial Ramin Setoodeh a Indiewire. “Invitamos a Sebastian a participar en Actors on Actors, pero otros actores no quisieron emparejarse con él porque no querían hablar sobre Donald Trump”.

Stan lamentó que, aunque muchos en la industria han elogiado The Apprentice en privado, el miedo a discutir la política de Trump públicamente refleja un problema mayor. “Ahí es cuando creo que perdemos la situación,” señaló. “Si realmente existe ese miedo o incomodidad para hablar sobre esto, entonces vamos a tener un problema más grande.”

El portavoz de la campaña presidencial de Trump, Steven Cheung, ya había amenazado con emprender acciones legales contra la película en mayo, calificándola como “pura ficción” y afirmando que “sensacionaliza mentiras ya desmentidas”. A pesar de la controversia, The Apprentice está disponible para su visualización en Prime Video, desafiando al público a explorar un retrato controvertido del expresidente y las conversaciones que inspira.