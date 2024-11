Miley Cyrus habla sobre la diferencia de edad con su novio, de 26 años: “Ve la vida diferente”

Miley Cyrus, quien cumple 32 años este 23 de noviembre, ha reflexionado sobre la notable diferencia generacional entre ella y su novio, Maxx Morando, de 26 años, a pesar de que solo se llevan seis años de edad. En una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, la cantante compartió cómo estas diferencias influyen en su relación y en su vida cotidiana.

Cyrus explicó que, mientras ella creció con una computadora de escritorio que compartía con sus hermanos, Morando siempre tuvo acceso a un portátil. “Él ve la vida de una manera muy diferente”, confesó la exestrella de Hannah Montana. Incluso señaló que su novio utiliza Reddit para criar a su perro en común. “Yo le pregunto, ‘¿Seguro que debemos hacer esto?’ Y él responde, ‘En Reddit dice tal y tal cosa.’”

¿Cómo vive Miley Cyrus su relación amorosa?

A pesar de estas diferencias, Cyrus destacó que comparten muchas cosas en común, especialmente su amor por los memes y las redes sociales. “Él es muy similar a mí. Simplemente no nos tomamos la vida demasiado en serio,” afirmó. Además de su conexión personal, la pareja también comparte intereses creativos.

Según la intérprete de “Flowers”, Morando la ha inspirado a descubrir nueva música e incluso disfrutan de canciones consideradas “cringe” pero adorables, como el éxito de 2001 “Drops of Jupiter” de Train. Actualmente, trabajan juntos en el próximo álbum de Cyrus, Something Beautiful, consolidando la mezcla entre sus vidas personales y profesionales.

Para Miley, colaborar con seres queridos no es algo nuevo. “Trabajé con mi papá por años,” recordó, refiriéndose a Billy Ray Cyrus. Incluso mencionó cómo conoció a su exesposo, Liam Hemsworth, a través del trabajo en conjunto. “Siempre he trabajado con las personas que amo. Y Maxx simplemente me inspira muchísimo,” dijo con entusiasmo.

Miley Cyrus y su novio Maxx Morando y la famosa habrían dado un importante paso en su relación (@allmileysources/Instagram)

Cyrus y Morando, baterista de la banda Liily, comenzaron su relación en 2021 tras ser presentados en una cita a ciegas. Desde entonces, han mantenido los detalles de su romance en privado, aunque han sido vistos juntos en eventos públicos, como un concierto de Future Islands en Los Ángeles en septiembre. Aunque mantienen un bajo perfil, la relación parece sólida. Fuentes cercanas revelaron a People que la pareja se mudó junta este año y está “muy feliz.”