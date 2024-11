Miss Universo 2024 fue víctima de abuso sexual y creció en familia con “muchos adictos”

La esencia trasciende a lo que está ante nuestros ojos. Aunque Victoria Kjaer, la nueva Miss Universo 2024, impacta por su belleza física, detrás de su fabulosa silueta y bonito rostro, hay dura historia por haber sido víctima de abuso sexual.

PUBLICIDAD

Desde que llegó a la gala preliminar, la representante de Miss Dinamarca, de 21 años, se ganó la mirada de muchos. Desde niña ha estado en el mundo del modelaje y fue creciendo, siendo conocida como la ‘Barbie humana’. Con 1,72 metros de estatura, su larga cabellera rubia platinada y su esbelta figura, captó la atención de los jueces y del público, en quienes dejó huella con su carismática personalidad.

Sin embargo, más allá de eso, todos quedaron conmovidos por su historia de vida, ya que durante el certamen, trascendió que superó un abuso sexual.

“ Victoria es una defensora de la salud mental. Esto puede deberse al hecho de que ella compartió que proviene de una familia disfuncional con miembros que sufren de adicción a las drogas. Añadió con valentía que su entorno contribuyó a su trauma y que había sufrido abuso sexual ”, reseñó Comospolitan.

La danesa quedó electa en la Arena Ciudad de México como la Miss Universo 73, demostrando su ímpetu para seguir adelante, superando los traumas.

“Vengo de un entorno muy problemático, una familia disfuncional con muchos adictos”, dijo la danesa Victoria Kjaer durante el concurso, donde destacó que “ siempre hay un nuevo día mañana. No dejes que tu pasado defina quién eres o quién quieres ser. Siempre puedes elegir hacer del mañana algo positivo ”.

Victoria Kjaer, una Miss Universo que habla cinco idiomas

Tal es el ejemplo de superación de Victoria Kjaer, que destaca por ser una mujer muy preparada. Habla cinco idiomas:

PUBLICIDAD

Puedes elegir dejar que tu pasado y tus antecedentes se conviertan en algo positivo porque si no hubieras pasado por todo esto que has pasado, no estarías aquí hoy tan fuerte como eres”: danés, inglés, alemán, francés y español.

Recientemente, sorprendió a todos al hablar en español en Telemundo, donde reveló que su reto es perfeccionarse en este idioma.

La nueva Miss Universo tiene una formación en negocios y marketing. A esto se suma su labor en defensa de los derechos de los animales, también está involucrada en una asociación deportiva de su comunidad.