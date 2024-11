Camila Cabello se toma un ‘descanso de Internet’ y dice que está ‘viviendo’ el momento

Camila Cabello, de 26 años, está priorizando su bienestar y creatividad al tomarse descansos de las redes sociales. En recientes declaraciones, la cantante cubano-estadounidense explicó que está disfrutando del presente y enfocándose en experimentar la vida real, lo que considera esencial para su proceso creativo. “Un escritor debe tener historias,” dijo Cabello, subrayando la importancia de nutrir su inspiración a través de vivencias auténticas.

Según compartió, la constante exposición a Internet puede ser abrumadora y a veces contraproducente para su arte. Estas pausas le permiten desconectarse del ruido digital y sumergirse en experiencias que alimentan su creatividad.

Camila Cabello está muy clara en que lo más importante es la vida offline

En un momento donde las redes sociales dominan gran parte de las dinámicas públicas y privadas, la decisión de Cabello resalta como un recordatorio sobre los beneficios de desconectarse. Aunque ha sido una figura activa en plataformas como Instagram y TikTok, sus recientes publicaciones se han vuelto menos frecuentes y más intencionadas.

Cabello no solo busca mantener un balance en su vida personal, sino también preservar su autenticidad como artista. “Estar en línea todo el tiempo no es vivir,” mencionó en una entrevista. Al enfocarse en el presente, la cantante no solo cuida su salud mental, sino que también se conecta más profundamente con su entorno, una práctica que considera fundamental para contar historias significativas a través de su música.

La intérprete de éxitos como Havana y Señorita ha hablado previamente sobre cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo: una herramienta poderosa para conectar con los fans, pero también una fuente de presión y ansiedad. Los fans han mostrado su apoyo a esta decisión, destacando la importancia de priorizar el bienestar en una industria tan demandante como la música. Este enfoque le permite a Cabello reimaginar cómo se relaciona con su audiencia, colocando calidad por encima de cantidad en sus interacciones en línea.