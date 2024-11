Martha Stewart afirma que “no le interesan” los hombres holgazanes y que nunca ha estado con uno

Durante su participación en The Drew Barrymore Show el pasado 12 de noviembre, Martha Stewart, de 83 años, compartió su filosofía sobre las relaciones y dejó claro que prefiere a los hombres activos y enfocados en sus proyectos. Para Stewart, un hombre que no tenga metas claras o se mantenga ocioso no es su tipo de pareja ideal.

PUBLICIDAD

La conversación comenzó cuando Barrymore, de 49 años, mencionó que se sentía identificada con un momento del documental de Stewart, Martha, en el que la empresaria reflexiona abiertamente sobre su vida amorosa. “Me encantó cuando hablaste sobre tus relaciones,” comentó Barrymore. “Es tan honesto, especialmente cuando mencionas a tu ex, Charles Simonyi, y cómo no necesitas saber lo que siente cada segundo. Lo entiendo perfectamente”.

Martha Stewart tiene un carácter bastante particular

Stewart, conocida por su franqueza, continuó explicando que lo que realmente le interesa de una pareja es saber en qué invierte su tiempo y esfuerzo, no tanto en cómo se siente. “Siempre ha sido así para mí,” expresó. “Me importa qué están haciendo las personas, cómo aprovechan su energía y en qué proyectos se involucran.” Cuando Barrymore le preguntó si alguna vez había salido con un hombre sin ambiciones o sin una ocupación definida, Stewart fue directa: “¿Un hombre sin nada que hacer? No, no me interesan en lo absoluto”.

Incluso comentó que nunca consideraría a alguien ocioso como una opción de pareja. Barrymore, por otro lado, admitió que había pasado por esa experiencia y no la recomienda, compartiendo su lema actual: “si no trabajas, no funcionamos”.

La charla entre ambas fue inspirada por un segmento en el documental en el que Stewart habla sobre su ex, Charles Simonyi. En dicha escena, Stewart explica que en una relación no siente la necesidad de profundizar en los sentimientos de su pareja en cada momento, y que prefiere enfocarse en lo que su compañero esté logrando o planeando. “Quizá por eso no he tenido muchas relaciones personales,” confiesa en el documental. “Simplemente, no me interesa tanto saber cómo se siente alguien en determinado instante.”

Para Stewart, rodearse de personas con ambiciones y proyectos es esencial. Ella misma sigue esta filosofía, dedicando su tiempo a sus propios objetivos y logros. “Pienso más en las cosas que quiero hacer, en los proyectos en los que trabajo y en lo que quiero alcanzar,” finaliza Stewart. “Ahí es donde realmente doy lo mejor de mí.” La entrevista reveló la perspectiva de Stewart sobre la importancia de la independencia, el enfoque en metas personales, y la preferencia por mantener relaciones con personas activas y con propósito, tanto en el ámbito profesional como personal.