Hollywood vuelve a la arena romana con ‘Gladiador II’

A sus 86 años Ridley Scott ni se jubila, ni piensa en hacerlo. Al contrario, moldea su carrera a velocidad de vértigo como si tuviera prisa por contar una historia que no ha contado todavía. Tras su aventura con ‘Napoleón’, el director inglés regresa con ‘Gladiador II’, la secuela de uno de los mayores éxitos de su carrera. Al frente del reparto tenemos a Paul Mescal, sucesor en la arena de los gladiadores de Russell Crowe, su padre en la ficción. Tras las malas experiencias de ‘Alien’ y ‘Blade Runner’ en manos de otros cineastas, Scott decidió que él debía dirigir la segunda parte de ‘Gladiator’. “Fueron terribles, terribles experiencias y no quería que me sucediera lo mismo”, confiesa el realizador britanico, quien se siente muy orgulloso del resultado.

“Soy muy meticuloso a la hora de trabajar. Mi preparación la hago al milímetro. Me gusta crear un libro de dibujos antes de filmar la historia que voy a contar. Recreo todo el filme en dibujos porque eso permite que mi trabajo en el rodaje sea más fácil. Soy capaz de dibujar de forma detallada cada escena de la película como si fuera un comic. De hecho, la grabo entera antes de empezar a filmar para luego poder colocar 11 cámaras en 11 minutos. No pierdo tiempo”, admite el cineasta.

En Los Ángeles, Mescal, de 28 años, reveló que se sintió un poco ansioso cuando tuvo que rodar sus primeras escenas junto a Pedro Pascal. “El primer día en el set estábamos Pedro y yo, y nos mantuvieron conscientemente en las tiendas de campaña, algo así como fuera de las murallas de la ciudad”, recordó el irlandés. “Estábamos sentados en las tiendas y yo fumaba un cigarrillo sin poder controlar los nervios, cuando entró Ridley, también fumando, nos pusimos los tres a charlar. Su amabilidad me desarmó. Fue su forma de hablar lo que me permitió calmarme”, recuerda el protagonista.

A Mescal y Pascal se unieron en la filmación los actores Denzel Washington, Connie Nielsen y Fred Hechinger, para rodar la segunda parte de la epopeya de Scott ganadora del Oscar en 2000, ‘Gladiator’. “¿Por qué he decidido hacer la secuela 25 años después? Bien, es una pregunta muy simple, pero muy compleja de responder. Después de pensarlo mucho y trabajar muy duro, todo se reduce a lo que sería una secuela sobre Lucio. Todo empieza con él. Me pregunté qué ocurre con Lucius. Desde ese momento ya no estamos a oscuras”, apuntó Scott. Escrita por David Scarpa, el mismo que escribió ‘Napoleón’, ‘Gladiator II’ cuenta con dos actores que repiten sus personajes de la cinta original, Nielsen como Lucilla, madre del personaje de Mescal, y Derek Jacobi como el senador romano Graco.

Mescal interpreta a Lucius Verus, el hijo vengativo del personaje de Crowe, Maximus, que también es un luchador en la película. “Lo que más me entusiasmó del personaje es que estaba todo sobre la página. Quiero decir que me quedó claro quién era el personaje, y lo que el personaje estaba pensando desde que leí el guion por primera vez. Luego, descubrí ciertos cruces. Uno siempre quiere cierta cantidad de escenas en el guion que te meten mucha presión. Por eso, las escenas con Connie y las escenas finales con Denzel son muy importantes para mi, integrales a la historia. No solo son importantes para mí, sino para que la narración funcione. El resto son escenas para llenar al personaje y que fundamentalmente, el público crea que puede ganar todas las peleas en las que participa. Eso no es solo físico, también es psicológico. Es necesario desarrollar una psicología y creerte el tipo más fuerte de la habitación, y no porque seas el más fuerte. Eso para mí, como actor, es muy divertido de interpretar”.

“He aprendido junto a Ridley Scott, una amabilidad sin límites. Creo que como director requiere concentración de sus actores. He aprendido a su lado que el trabajo que hacemos es precioso, algo sagrado y lo que tenemos mientras hacemos la película es precioso. No sé, tal vez no debía sorprenderme pero me sigue sorprendiendo la carrera de Scott, su legado. Sigue trabajando en el presente con una carrera que ha moldeado y construido para sí mismo con su talento. Su trabajo lo hace en el presente y continúa siendo relevante y no tiene nada que ver con el pasado”, agrega Mescal.

‘Gladiador’ fue una película que conquistó al mundo. Ganó varios premios de la Academia, revivió el debilitado género cinematográfico de “espada y sandalia” en el 2000 y volvió a poner al director de ‘Blade Runner’ en el mapa. Fue un triunfo en muchos sentidos para su elenco y para los cinéfilos. Los rumores sobre una secuela persistieron durante más de dos décadas... pero finalmente se hicieron realidad. “Me ha costado mucho, me cuesta sentarme delante una página en blanco y desarrollar 120 páginas. Pero desde el momento que pensé que iba a contar la historia de Lucius, sabía que iba a rodar esta película”, dice el cineasta. Al igual que el ‘Gladiador’ original, ‘Gladiador II’ brilla en su diseño de producción. De principio a fin, uno se siente transportado a los días en que el Imperio Romano gobernaba el mundo, con elaboradas fortalezas, templos, arenas y pasajes secretos. Hemos visto muchas películas con batallas de gladiadores en arenas antiguas, pero esta es la única que hace una recreación de una batalla naval romana en una arena, con terreno inundado y tiburones sedientos de sangre. A sus casi 90 años, Scott compite con Clint Eastwood tras las cámaras rodando clásico tras clásico para deleite de la audiencia. De hecho, el cineasta británico está tan satisfecho con ‘Gladiador II’, que durante la promoción de la secuela ha hablado profusamente de una continuación en la que ya estaría embarcado y traería de vuelta a Paul Mescal para protagonizar ‘Gladiador III’. Puede que el director de prioridad a esta tercera parte sobre el biopic de los Bee Gees y el thriller titulado Bomb que ya se estaban acumulando en la agenda y Mescal ya puede dejar sus nervios a un lado porque domina a la perfección el arte de la espada.

Trama

Mucho después de la muerte de Máximo, su hijo Lucius y sus aliados sufren una derrota devastadora a manos del Imperio Romano, lo que resulta en grandes pérdidas personales. Al poco tiempo, se ve obligado a entrar en la arena como gladiador, jurando venganza contra el hombre que lo puso allí. Detrás de escena, existen complots para derrocar a los emperadores gemelos que han sumido a Roma en la miseria y la corrupción.

24 años

Han pasado desde el estreno de Gladiador.

Escanea el código y ve el trailer:

