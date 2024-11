Dave Coulier actor de famosa serie ‘Tres por Tres’ confesó que tiene cáncer

El actor Dave Coulier, uno de los protagonistas de la icónica serie ‘Tres por Tres’, también conocido en Norteamérica como ‘Full House’, reveló que tiene cáncer y que se encuentra en tratamiento con quimioterapia.

En entrevista a People, Coulier, de 65 años, dio a conocer que le dieron el diagnóstico en octubre pasado cuando fue al médico por una infección en las vías respiratorias superiores, que causó una hinchazón importante en sus ganglios linfáticos.

La hinchazón fue tal, que se le formó como una pelota de golf. Le hicieron PET, CT y una biopsia, que arrojaron que tenía linfoma no Hodgkin en etapa 3.

“ Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron, ‘Desearíamos tener mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin y se llama célula B y es muy agresivo ”, contó Dave Coulier, quien interpretó al tío Joey en la famosa serie ‘Tres por Tres’.

“Me esfrié un poco la cabeza porque tengo cáncer, y fue bastante abrumador… Este ha sido un viaje en montaña rusa realmente rápido de un viaje”.

Tras el diagnóstico, él, su esposa Melissa Bring y amigos cercanos relacionados con el ámbito médico se unieron para comenzar el tratamiento cuanto antes y superar la enfermedad.

“Todos juntamos la cabeza y dijimos, ‘Vale, ¿A dónde vamos?’ Y tenían un plan muy específico sobre cómo iban a tratar esto”, relató para luego resaltar su prueba de médula ósea resultó negativa, lo que mejora su pronóstico de sanar. “En ese momento, mis posibilidades de curable pasaron de algo bajo a un rango del 90%, y así fue un gran día”.

Dave Coulier prefiere no callar

Dave Coulier expresó que su decisión es no callar sobre su diagnóstico de cáncer, ya que su experiencia puede ayudar a otros. Antes de comenzar se rapó la cabeza y actualmente está en plena fase de quimioterapias, que espera terminar en febrero de 2025.

Contó cómo compartió su testimonio en su podcast ‘Rewind Full House’ con Marla Sokoloff. “Comencé el podcast con un sombrero, y dije, siempre he sido un hombre de muchos sombreros, pero este sombrero tiene un significado especial porque hace un par de semanas, me diagnosticaron linfoma no Hodgkin”.

Destacó que hablar de su experiencia “fue realmente una decisión consciente de, voy a conocer esto de frente, y quiero que la gente sepa que es mi vida. No voy a tratar de ocultar nada. Prefiero hablar de ello y abrir la discusión e inspirar a la gente”.