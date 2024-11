Inteligencia artificial empuja un Grammy para The Beatles

‘Now and then’.

The Beatles.

Es muy probable que el video con escenas de los integrantes de la banda británica The Beatles se proyecte durante la ceremonia de los Grammys. Es que han nominado a la disuelta banda como Mejor grabación del año gracias a la canción ‘Now and then’ que se grabó gracias a la inteligencia artificial.

‘Now and then’ competirá en los Grammy en la categoría “Mejor grabación del año”. Medirá fuerzas con muchos otros artistas ahora vigentes. En ese listado están ‘Fortnight’ de Taylor Swift y ‘Post Malone, Birds of Feather’ de Billie Eilish, ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar, ‘Good Luck’, Babe! de Chappell Roan, ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter, ‘360 de Charli XCX y Texas Hold’em’ de Beyoncé.

La canción de los cuatro grandes de Liverpool también fue nominada como “Mejor Interpretación de Rock”.

La canción:

30 años después

“Now and Then” presenta el sonido de cada miembro del grupo de rock británico, incluida la voz de Lennon, décadas después de escribirla, así como, un solo de guitarra del también fallecido George Harrison.

Esta fue una hazaña la cual todos pensaron que no iba a ser posible después de la muerte de Lennon en 1980.

La canción fue escrita y grabada por el líder de la banda en su casa de Nueva York a finales de la década de 1970, y su esposa Yoko Ono le dio en 1994 el tema reproducido a los restantes miembros de la agrupación .

Se necesitaron casi 30 años y la ayuda de Inteligencia Artificial para completar la canción.

