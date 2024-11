Anne Hathaway compartió un video con el que confirma que está viviendo su mejor etapa al cumplir 42 años

Anne Hathaway celebró su 42° cumpleaños el martes 12 de noviembre con un video especial en Instagram, donde agradeció a quienes le han brindado apoyo y le han permitido evolucionar en su carrera y vida personal.

PUBLICIDAD

En el clip, Hathaway aparece saludando desde su cama y compartiendo recuerdos significativos de los últimos meses, desde su aparición en el programa de Drew Barrymore hasta su emblemático reencuentro con Meryl Streep en los SAG Awards 2024. Todo el video está acompañado por la canción “See You Again” de Miley Cyrus, una nostálgica elección que acentúa el mensaje de gratitud de la actriz.

Parece que los años no pasan por Anne Hathaway

“A cada persona consciente y reservada aquí (todos ustedes, claro): gracias por el regalo de mis 41 años,” escribió Hathaway en la descripción del video, refiriéndose a una frase popular de TikTok este año. “Y a todos los que me han mostrado gracia: muchas gracias por darme el espacio para crecer. ¡Espero verlos pronto en una pista de baile!” agregó.

Durante 2024, Hathaway ha estado en varios proyectos destacados. Protagonizó el drama romántico The Idea of You y la película Mother’s Instinct, donde compartió créditos con Jessica Chastain, ambos éxitos que resaltó en su video de agradecimiento. Además, asistió a la premiere de The Apprentice para apoyar a su amigo Jeremy Strong y celebró los 10 años de Interstellar, su colaboración de ciencia ficción con el reconocido director Christopher Nolan.

Este aniversario de Interstellar fue particularmente significativo, pues parece haber inspirado una nueva colaboración entre Hathaway y Nolan. De acuerdo con reportes recientes, la actriz se unirá a Zendaya en el próximo proyecto del cineasta, que también incluirá a Tom Holland y al compañero de Hathaway en Interstellar, Matt Damon. Los fans están emocionados por ver a Hathaway de nuevo en un proyecto de Nolan, con quien ha trabajado también en The Dark Knight Rises como Selina Kyle / Catwoman.

Por otra parte, Hathaway ha emocionado a sus seguidores al confirmar que una tercera entrega de The Princess Diaries está en desarrollo. En octubre, compartió en Instagram: “Los milagros existen ¡De regreso a Genovia! La historia de hadas continúa”. Con varios proyectos futuros y agradecida por el apoyo recibido, Anne Hathaway enfrenta sus 42 años con una renovada pasión por su trabajo, rodeada de admiradores y amigos que han sido testigos de su crecimiento personal y profesional a lo largo de los años.