“Me siento muy afectada”, Karol G se disculpó por canción señalada de sexualizar a menores

Karol G ha estado en el ojo del huracán tras el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘+57′, que estrenó con la colaboración de otros artistas colombianos como J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro y Blessd.

Representantes de organizaciones no gubernamentales, articulistas de revistas como Rolling Stone, y el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, se han expresado sobre la nueva canción, la cual es tildada de sexualizar a menores.

“No hay mercado que justifique esta letra”, dijo a través de X Astrid Cáceres, directora del ICBF.

El presidente Petro manifestó que “hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

Ante los señalamientos, Karol G aseguró que la letra de este tema musical, no tiene la intención, que muchos han interpretado.

La polémica es por una parte en la que Maluma y Feid cantan “mamacita (hermosa) desde los ‘fourteen”, o sea, desde los 14 años.

Karol G: “Tengo mucho por aprender”

Karol G manifestó con un mensaje en su historia de Instagram que “ ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. ”.

Indicó que con su trabajo siempre ha tratado de impactar positivamente a los demás “con amor y responsabilidad”.

“Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, escribió.

Agregó que “en este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”.

La colombiana dijo sentir “mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter (X), cuenta que no uso desde hace más de 6 meses”.

Concluyó diciendo con emoji de corazón rojo vendado: “Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo, y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el Cora la energía bonita con la que trabajamos ese día! Gracias a todos”.