“Es una emoción muy bonita pero también hay cierto duelo”: Sofía Castro sobre su boda

Sofía Castro se encuentra en un momento de gran emoción y reflexión mientras se prepara para su boda religiosa con Pablo Bernot, con quien ya contrajo matrimonio civil el pasado 7 de septiembre. Aunque está profundamente enamorada y feliz, la actriz ha compartido que esta transición trae consigo un “duelo” emocional, una mezcla de alegría y nostalgia mientras deja atrás una etapa para comenzar otra junto a su pareja.

En un encuentro reciente con la prensa, Sofía expresó sus sentimientos: “Muy feliz, muy contenta, la verdad muy enamorada, nerviosa obviamente porque es algo que muchas soñamos con ese día, a nuestra forma, a nuestra manera”. Sin embargo, admitió que la despedida de su soltería le ha traído un sentimiento de tristeza, especialmente desde el momento en que le dieron el anillo de compromiso.

No se ha revelado la fecha de la boda religiosa de Sofía Castro

“Es una emoción muy bonita y un sentimiento hermoso casarte y empezar una vida en pareja y un matrimonio, pero también hay un cierto duelo”, comentó la actriz, señalando que ha estado sensible y viviendo una mezcla de emociones.

Sofía ha encontrado un gran apoyo en su familia, que ha estado a su lado durante este proceso y le ha brindado detalles significativos y amorosos. Este acompañamiento ha sido una fuente de fortaleza para ella, y se siente “afortunada y bendecida” por el amor y la unión de sus seres queridos. Sobre la ceremonia, Sofía ha decidido mantener en privado algunos detalles, incluida la fecha exacta y la lista de invitados, prefiriendo que se revele todo en el día de la boda.

Esta vez, será su padre, el productor José Alberto “El Güero” Castro, quien la acompañe al altar, un cambio con respecto a la boda civil, en la que su madre, la ex primera dama Angélica Rivera, asumió este papel. Sofía ha compartido entre risas que ya ha practicado con su padre, asegurándose de que todo salga bien en el gran día: “Ya hemos practicado varias veces, que si con el ramo, que si no con el ramo, que si la cola… Yo no me puedo caer, tú me tienes que agarrar.”

A diferencia de otras celebridades, Sofía no planea cambiar de vestido durante la celebración. “Quiero no cambiarme, quiero aguantarme lo más posible; creo que es la única vez en tu vida que te pones un vestido así de grande y de precioso”, declaró. Recientemente, publicó en Instagram una imagen de un elegante anillo con un diamante en forma de óvalo, que simboliza el amor y compromiso que comparte con Pablo, hijo de reconocidos empresarios de Morelos.