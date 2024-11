¿Ryan Reynolds presentará los Oscars 2025 con Hugh Jackman? El actor responde a los rumores

El actor Ryan Reynolds, conocido por su papel como Deadpool, abordó recientemente los rumores que lo posicionan junto a Hugh Jackman como posibles anfitriones de la ceremonia de los Premios Oscar 2025. Durante una entrevista en el podcast Awards Circuitde Variety, Reynolds, de 48 años, fue directo al desmentir estas especulaciones y resaltó la complejidad del rol de anfitrión para este prestigioso evento.

“No, no estoy [en conversaciones] — históricamente hablando, ese es un trabajo difícil”, comentó Reynolds al ser cuestionado sobre los rumores. El actor explicó que este rol ha sido asumido anteriormente por personas muy talentosas, pero que aún así enfrentaron desafíos: “Hemos tenido personas que lo han hecho de forma impecable, y también otras a quienes, por la situación actual en la cultura, les resultó muy difícil. Es un trabajo muy complicado.”

Ryan Reynolds y Hugh Jackman manejan gran carisma y sentido del humor

Sin embargo, Reynolds no descartó completamente la idea: “Sería un sueño hacerlo algún día. Diré eso”, admitió, dejando entrever que, aunque no sea en 2025, algún día podría considerar la oportunidad. También compartió que actualmente está enfocado en escribir una película en la que planea trabajar junto a Jackman y Shawn Levy, aunque este proyecto no estará relacionado con Marvel.

A mediados de año, se confirmó que el comediante Jimmy Kimmel había rechazado la propuesta de ser anfitrión de los Oscar por quinta vez. Asimismo, el humorista John Mulaney también declinó la invitación, según reportes de la revista PEOPLE.

En octubre, Deadline reportó que Reynolds y Jackman estaban entre las opciones para presentar el evento, junto a otras figuras como Will Ferrell, Amy Poehler y Dwayne Johnson. Reynolds también aprovechó para aclarar un rumor sobre su disponibilidad, comentando que, aunque algunos piensan que está “muy ocupado”, realmente planea dedicarse en 2025 a pasar tiempo con su esposa, Blake Lively, y sus cuatro hijos. “No estoy tan ocupado — y, para ser claro, las películas de Deadpool, como las anteriores, consumen toda mi vida”, señaló.

Reynolds confesó que desea estar con su familia en el próximo año: “Tengo cuatro hijos y, en realidad, amo a mis hijos. Así que este año lo dedicaré a estar con ellos.” El actor deja claro que, aunque aprecia la idea de ser anfitrión de los Oscar en algún momento, por ahora su enfoque principal es su familia y sus proyectos personales. La 97ª ceremonia de los Oscar se transmitirá en vivo el domingo 2 de marzo a las 7 p.m. ET por ABC, desde el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.