¿Lele Pons está embarazada? La influencer mostró una ecografía en sus redes

La reconocida influencer Lele Pons sorprendió a sus seguidores al mostrarse en Instagram con una foto sosteniendo una ecografía en su mano y muy sonriente. Rápidamente, los comentarios llenaron su post.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido, cuyo nombre verdadero es Eleonora Pons Maronese, estaba en la fotografía junto a la influencer colombiana ‘La Segura’, quien está embarazada. En la imagen, se les ve una frente a la otra, luciendo sus barriguitas y mostrando, cada una, una ecografía.

“Lele está embarazada”, “nunca me había dado tanto gusto que una persona que no conozco esté embarazada y tan feliz”, “felicidades”, “se ven hermosas, llenas de amor”, son algunos comentarios.

Lele Pons y su estado

Los mensajes de felicitaciones a Lele Pons no cesaron por su presunto embarazo. Sin embargo, al detallar la imagen de la ecografía que tiene en su mano, no se ve un bebé como en la de ‘La Segura’, sino un pedazo de pizza. De esta manera, la influencer venezolana y sobrina del cantante Chayanne, denotó que su barriga no es por estar embarazada, sino por comida.

Entre quienes detallaron la ecografía de Lele Pons con el trozo de pizza, hay quienes se sintieron identificados. “Yo soy Lele, pero me estoy comiendo un migao con chocolate y queso... El desayuno colombiano más delicioso que existe”, “esta Lele tan charra, “me asustaste por un minuto”, “¿Cómo llegó esa 🍕 completa ahí?”, son algunos comentarios.

Una vez más, Lele Pons sorprende a sus seguidores con sus bromas. La influencer ha sido muy comentada en las últimas semanas, ya que fue una de las figuras femeninas que acompañó a Shakira en el videoclip de su canción ‘Soltera’.

Como creadora de contenido ha logrado ascender, no solo en el ámbito de las redes sociales, sino también del espectáculo, codeándose con los más famosos.