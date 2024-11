La princesa Charlotte lloró cuando vio por primera vez a su papá el príncipe William con barba

El príncipe William compartió una anécdota tierna sobre su hija, la princesa Charlotte, quien reaccionó con lágrimas al ver a su padre con barba por primera vez. Durante una visita oficial a Sudáfrica, William, de 42 años, reveló que Charlotte, de 9 años, no estuvo nada contenta con el cambio de look.

“Charlotte no le gustó en absoluto la primera vez que me dejé barba. Fue una lluvia de lágrimas, así que tuve que afeitarme enseguida”, contó el príncipe William entre risas. Sin embargo, el príncipe no se dejó desanimar por la reacción de su hija y expresó que, con el tiempo, Charlotte se acostumbró a su nueva apariencia. “Luego decidí dejarla crecer otra vez. La convencí de que todo estaba bien”, agregó.

El príncipe William no se rindió y luego se la dejó crecer de nuevo

Este cambio de estilo ocurrió a principios de año, y fue en agosto cuando el príncipe William decidió mostrar públicamente su barba. En un video junto a su esposa, Kate Middleton, el príncipe felicitaba a los atletas británicos por sus logros en los Juegos Olímpicos de París 2024. La barba también fue visible en septiembre, durante su primera aparición pública después de que Kate completara su tratamiento de cáncer.

En su juventud no usó barba (Agencias)

A lo largo de octubre, William continuó con el look y lo lució en una visita a Southport, donde estuvo acompañado de Kate, quien celebraba su primer evento público tras superar su tratamiento. En una conversación reciente, William también reflexionó sobre el desafío emocional que ha representado el 2024 para su familia, calificado por él mismo como “el año más difícil” de su vida.

Principe William - Foto: Getty Images