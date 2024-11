Exmarido de Martha Stewart critica que siga hablando de su pasada relación en el nuevo documental “Martha”

Andy Stewart, exesposo de la famosa Martha Stewart, ha expresado su inconformidad con el enfoque que la empresaria ha dado a su relación fallida en su reciente documental Martha, que comenzó a transmitirse en Netflix el 30 de octubre. Según Andy y su actual esposa, Shyla Nelson Stewart, el documental revivió aspectos de su matrimonio que ellos preferirían dejar atrás, haciendo que su vida privada sea nuevamente tema de discusión más de 30 años después de su divorcio.

A través de una publicación en Facebook el 12 de octubre, la pareja criticó el tono sensacionalista del tráiler del documental, acusando a Martha de “relitigiar” su matrimonio, mientras Andy ha seguido adelante con su vida. En el post, señalaron que, mientras él ha encontrado la paz y sigue adelante, Martha parece empeñada en arrastrar los viejos conflictos familiares al presente. “Andy ha seguido adelante, pero Martha continúa en su intento por revivir lo que ya terminó”, indicaron.

Martha Stewart habló sin tapujos de su matrimonio y de cómo terminó

En el documental, Martha se muestra contundente sobre su relación con Andy, acusándolo de infidelidades. “Si estás casado y piensas que eres feliz y tu esposo te engaña, él es un pedazo de mi*rda. Míralo así y sal de esa relación”, declaró. Sin embargo, también reconoció haber tenido un romance con un hombre irlandés durante su matrimonio, lo que añadió una capa más de complejidad a la relación que los exesposos compartieron.

Por su parte, Andy y Shyla han compartido en su publicación cómo han logrado construir una vida llena de amor y estabilidad. En su mensaje, destacan la felicidad que disfrutan en su relación actual y cómo, a diferencia de su vida pasada, ahora están enfocados en el amor y el propósito. “Construimos juntos una vida de belleza y significado, llena de amor verdadero”, expresaron, resaltando la diferencia entre su presente y el complicado pasado de Andy.

A pesar de que Martha y Andy no se han comunicado en 20 años, la hermana de Andy, Diane Stewart Love, mencionó recientemente que Martha todavía guarda afecto por él. Según Diane, Martha no ha logrado superar completamente su relación con Andy, algo que parece reflejarse en la manera en que trata este capítulo de su vida en el documental. Este regreso al pasado, impulsado por el documental, ha reabierto viejas heridas y deja al descubierto las emociones no resueltas entre los exesposos. Mientras tanto, Andy y Shylaparecen haber dejado atrás las sombras del pasado, disfrutando de un presente lleno de amor y paz.