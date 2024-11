VIDEO. Candidata se desmaya en una actividad del Miss Universo 2024 y alarma a sus compañeras

El inesperado momento ocurrió mientras las delegadas participaban en una conferencia, parte de las actividades establecidas por la organización. Zoe Creed, Miss Australia tuvo que ser escoltada para salir del salón, pero antes de llegar a la salida, se desplomó y cayó al suelo, lo que llevó a sus compañeras a intervenir para ayudarla.

PUBLICIDAD

Poco después del incidente, la delegada de Australia informó a sus seguidores en Instagram sobre su estado de salud y la causa de su desmayo durante la conferencia.

“Gracias a todos por sus buenos deseos. La razón detrás del desafortunado desmayo es mi presión arterial baja, que es algo con lo que he luchado durante mucho tiempo. Puede hacer que me sienta enferma y mareada, y, a veces, me provoca desmayos”, expresó Zoe Creed.

Miss Australia. Se desmaya en una actividad del certamen.

Miss Australia compartió una publicación en la que habla sobre la importancia de la salud física de las mujeres y de las enfermedades que padece.

“Hoy fue un ejemplo desafortunado pero prevalente de por qué se debe hablar más sobre la salud de las mujeres. Sufro de presión arterial baja, endometriosis y dolor debilitante”, dice parte de la publicación.