La lista completa de nominados a los Premios Grammy 2025: Beyoncé rompe récord

La 67ª edición anual de los Premios Grammy anunció este viernes la lista de nominados para la entrega en febrero de 2025, y Beyoncé destacó como la más nominada en la historia de una gala de esta premiación, que reconoce lo mejor de la música.

Beyoncé obtuvo 11 nominaciones, la mayor cantidad de cualquier artista en una entrega de los Grammy. Billboard indicó que le siguen Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone con siete cada uno, y Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Taylor Swift con seis cada uno.

La cantante de ‘Beautiful Liar’ también resalta como la artista con más Premios Grammy en la historia: un total de 32 galardones. A lo largo de su carrera, ha tenido 99 nominaciones.

Vea a continuación la lista completa de nominados a los Premio Grammy 2025

Mejor actuación de pop en solitario

-Bodyguard – Beyoncé

-Espresso – Sabrina Carpenter

-Apple – Charli XCX

-Birds of a feather – Billie Eilish

-Good luck, babe! – Chapell Roan

Mejor actuación de dúo de pop/ grupo

-US – Gracie Abrams ft Taylor Swift

-Levii’s Jeans – Beyoncé ft Pot Malone

-Guess – Charlie xcx ft Billie Eilish

-The boy is mine -Ariana Grande, Brandy & Monica

-Die with a smile -Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor álbum vocal de pop

-Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

-Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

-Eternal Sunshine – Ariana Grande

-The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

-The Tortured Poets Department -Taylor Swift

Mejor artista nuevo

-Benson Boone

-Sabrina Carpenter

-Doechii

-Khruangbin

-Raye

-Chappell Roan

-Shaboozey

-Teddy Swims

Mejor álbum de pop

-The Black Crowes- Happiness Bastards

-Fontaines – D.C. Romance

-Green day – Saviors

-Idles – Tank

-Pearl Jam- Dark Matter

-The Rolling Stones- Hackey Diamons

-Jack White- No name

Mejor actuación de música alternativa

-Neon Pill– Cage the elephant

-Song of the lake– Nick Cave & The Bad Seeds

-Starburster– FOntaines D.C.

-Bye bye– Kim Gordon

-Flea– St. Vicent

Canción del año

-Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

-Billie Eilish – Birds of a Feather

-Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

-Taylor Swift & Post Malone – Fortnight

-Chappell Roan – Good Luck, Babe!

-Kendrick Lamar – Not Like Us

-Sabrina Carpenter – Please Please Please

-Beyoncé – Texas Hold Em

Mejor canción de rap

-Rapsody feat. Hit-Boy – Asteroids

-Kanye West & Ty Dolla $ign feat. Rich The Kid & Playboi Carti – Carnival

-Future & Metro Boomin feat. Kendrick Lamar – Like That

-Kendrick Lamar – Not Like Us

-GloRilla – Yeah Glo!

Mejor álbum de R&B

-Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

-Lalah Hathaway – Vantablack

-Muni Long – Revenge

-Lucky Daye – Algorithm

-Usher – Coming Home

Álbum del año

-André 3000 – New Blue Sun

-Beyoncé- Cowboy Carter

-Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

-Charli xcx – Brat

-Taylor Swift – The Tortured Poets Department

-Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

-Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

-Jacob Collier – Djesse Vol. 4

Mejor grabación de pop dance

-Make You Mine – Madison Beer

-Von dutch – Charlie XCX

-L’amour de ma vie – Billie Eilish

-Yes, and? – Ariana Grande

-Got me started – Troye Sivan

Mejor actuación de country

-Beyoncé – 16 Carriages

-Jelly Roll – I Am Not Okay

-Kacey Musgraves – The Architect

-Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

-Chris Stapleton – It Takes A Woman

Mejor canción escrita para producción audiovisual

-Ain’t No Love In Okhlahoma

-Better Place

-Can’t Catch Me Now (Olivia Rodrigo)

-It Never Went Away

-Love Will Survive

Mejor actuación de rap

-Cardi B – Enough (Miami)

-Common, Pete Rock & Podnuos – When The Sun Shines Again

-Doechii – Nissan Altima

-Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

-GloRilla – Yeah Glo!

-Kendrick Lamar – Not Like Us

Mejor actuación de rap melódico

-Jordan Adetunji feat. Kehlani – Kehlani

-Beyoncé feat. Linda Martell & Shaboozey – Spaghettii

-Future & Metro Boomin feat. The Weeknd – We Still Don’t Trust You

-Latto – Big Mama

-Rapsody feat. Erykah Badu – 3:AM

Mejor Canción Remixada

-Alter Ego – Doechii Featuring JT

-A Bar Song – Shaboozey & David Guetta

-Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix) – Sabrina Carpenter

-Jah Sees Them – Julian Marley & Antaeus

-Von Dutch – Charli xcx & A.G. Cook Featuring Addison Rae

Mejor Grabación del Año

-Now and Then– The Beatles

-Beautiful People (Stay High) – The Black Keys

-The American Dream Is Killing Me – Green Day

-Gift Horse – Idles

-Dark Matter – Pearl Jam

-Broken Man – St. Vincent

Canción Rock del Año

-Beautiful People (Stay High) – The Black Keys

-Broken Man – St. Vincent

-Dark Matter – Pearl Jam

-Dilemma – Green Day

-Gift Horse – Idles

Productor del año (no clásico)

-Alissia

-Dernst ‘D’Mile’ Emile II

-Ian Fitchuk

-Mustard

-Daniel Nigro

Compositor del año

-Jessi Alexander

-Amy Allen

-Edgar Barrera

-Jessie Jo Dillon

-Raye

Mejor grabación dance/electrónica

-She’s Gone, Dance On– Disclosure

-Loved – Four Tet

-Leavemealone – Fred Again & Baby Keem

-Neverender – Justice & Tame Impala

-Witchy – Kaytranada Featuring Childish Gambino

Mejor álbum dance/electrónico

-Brat – Charli XCX

-Three – Four Tet

-Hyperdrama – Justice

-Timeless – Kaytranada

-Telos – Zedd

Mejor álbum de pop vocal tradicional

-À Fleur De Peau

-Cyrille Aimée

-Visions

-Norah Jones

-Good Together

-Lake Street Dive

-Impossible Dream

-Aaron Lazar

-Christmas Wish

-Gregory Porter

Mejor actuación metal

-Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

-Crown of Horns – Judas Priest

-Suffocate – Knocked Loose Featuring Poppy

-Screaming Suicide – Metallica

-Cellar Door – Spiritbox

Mejor canción rock

-Beautiful People (Stay High) -Dan Auerbach, Patrick Carney, Beck Hansen & Daniel -Nakamura, songwriters (The Black Keys)

-Broken Man – Annie Clark, songwriter (St. Vincent)

-Dark Matter – Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready, Eddie -Vedder & Andrew Watt, songwriters (Pearl Jam)

-Dilemma – Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt & Tré Cool, songwriters (Green Day)

-Gift Horse -Jon Beavis, Mark Bowen, Adam Devonshire, Lee Kiernan & Joe Talbot, songwriters (Idles)

Mejor álbum de poesía hablada

-Civil Writes: The South Got Something To Say – Queen Sheba

-Concrete & Whiskey Act II Part 1: A Bourbon 30 Series – Omari Hardwick

-Good M.U.S.I.C. Universe Sonic Sinema: Episode 1 In the Beginning Was the Word – Malik Yusef

-The Heart, the Mind, the Soul – Tank and the Bangas

-The Seven Number Ones – Mad Skillz

Mejor actuación de country en solitario

-16 Carriages -Beyoncé

-I Am Not Okay – Jelly Roll

-The Architect – Kacey Musgraves

-A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

-It Takes A Woman – Chris Stapleton

Mejor actuación country de dúo/ grupo

-Cowboys Cry Too – Kelsea Ballerini With Noah Kahan

-II Most Wanted – Beyoncé Featuring Miley Cyrus

-Break Mine – Brothers Osborne

-Bigger Houses – Dan + Shay

-I Had Some Help – Post Malone Featuring Morgan Wallen

Mejor canción country

-The Architect – Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)

-A Bar Song (Tipsy) – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

-I Am Not Okay – Casey Brown, Jason DeFord, Ashley Gorley & Taylor Phillips, songwriters (Jelly Roll)

-I Had Some Help – Louis Bell, Ashley Gorley, Hoskins, Austin Post, Ernest Smith, -Ryan Vojtesak, Morgan Wallen & Chandler Paul Walters, songwriters (Post Malone Featuring Morgan Wallen)

-Texas Hold ‘Em – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Mejor álbum country

-Cowboy Carter

-Beyoncé

-F-1 Trillion

-Post Malone

-Deeper Well

-Kacey Musgraves

-Higher

-Chris Stapleton

-Whirlwind

-Lainey Wilson

Mejor actuación de raíces americanas

-Blame It On Eve

-Shemekia Copeland

-Nothing In Rambling

-The Fabulous Thunderbirds Featuring Bonnie Raitt, Keb’ Mo’, Taj Mahal & Mick -Fleetwood

-Lighthouse

-Sierra Ferrell

-The Ballad Of Sally Anne

-Rhiannon Giddens

Mejor performance americana

-Ya Ya

-Beyoncé

-Subtitles

-Madison Cunningham

-Don’t Do Me Good

-Madi Diaz Featuring Kacey Musgraves

-American Dreaming

-Sierra Ferrell

-Runaway Train

-Sarah Jarosz

-Empty Trainload of Sky

-Gillian Welch & David Rawlings

Mejor canción de raíces americanas

-Ahead of the Game

-Mark Knopfler, songwriter (Mark Knopfler)

-All In Good Time

-Sam Beam, songwriter (Iron & Wine Featuring Fiona Apple)

-All My Friends

-Aoife O’Donovan, songwriter (Aoife O’Donovan)

-American Dreaming

-Sierra Ferrell & Melody Walker, songwriters (Sierra Ferrell)

-Blame It on Eve

-John Hahn & Will Kimbrough, songwriters (Shemekia Copeland)

Mejor álbum americano

-The Other Side

-T Bone Burnett

-$10 Cowboy

-Charley Crockett

-Trail Of Flowers

-Sierra Ferrell

-Polaroid Lovers

-Sarah Jarosz

-No One Gets Out Alive

-Maggie Rose

-Tigers Blood

-Waxahatchee