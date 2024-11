¿Cómo reaccionó Natalie Portman cuando vio que su ex esposo pasó de página rápidamente?

Después de su separación de Benjamin Millepied, Natalie Portman no se siente sorprendida de que su exmarido haya encontrado rápidamente una nueva pareja. Según una fuente de Us Weekly, la actriz de 43 años esperaba que Millepied avanzara con su vida amorosa sin mucho retraso. “Natalie sabía que Benjamin seguiría adelante pronto, así que no le ha tomado por sorpresa”, compartió la fuente.

PUBLICIDAD

Portman, reconocida por su papel en Black Swan, está concentrada en su bienestar personal, disfrutando de su tiempo junto a su familia y amigos. Cuando surgieron fotos de Millepied en una cita romántica con una mujer desconocida en París, la actriz ya estaba al tanto, pero lejos de molestarse, ha mantenido una actitud calmada. “Lo que haga Benjamin no influye en la vida de Natalie; ella está feliz y en paz con su situación actual,” afirmó otro informante.

El ex esposo de Natalie Portman le fue infiel

Los problemas en el matrimonio de Portman y Millepied, que comenzó en 2012 y trajo consigo una década de momentos compartidos y dos hijos, salieron a la luz en junio de 2023. Se informó que Portman había descubierto que Millepied, de 47 años, tuvo una relación extramarital con la activista climática Camille Étienne. La noticia impactó a la pareja, que en su momento intentó salvar su relación, pero finalmente decidieron que lo mejor era seguir caminos separados.

Natalie Portman Natalie Portman asiste al estreno de la serie Apple TV+ de "Lady in the Lake" en el Museo de Arte y Diseño el jueves 11 de julio de 2024 en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

A pesar de los esfuerzos de Millepied por mantener unida la familia y restaurar la confianza de Portman, la actriz solicitó el divorcio en julio de 2023, finalizándose en febrero de 2024. Desde entonces, Portman ha priorizado el tiempo con sus hijos, Aleph de 13 años y Amalia de 7, y ha encontrado apoyo en sus amigos cercanos, a quienes agradeció públicamente en su cumpleaños en junio.

Natalie-Portman-682x1024.jpg

Una fuente cercana asegura que Portman ha dejado atrás cualquier resentimiento y sigue adelante con su vida sin mirar hacia atrás. “Natalie ha encontrado felicidad y estabilidad, y no está interesada en los detalles de la vida personal de Benjamin”, añadió la fuente. En esta nueva etapa, Portman se enfoca en su propio crecimiento y en la conexión con sus seres queridos, demostrando su resiliencia y enfoque en la familia mientras continúa con su carrera. Para Natalie, este cambio representa un nuevo comienzo y una oportunidad de reencontrarse consigo misma.