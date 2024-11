Shakira contó la historia detrás de su canción ‘Ciega, sordamuda’

La canción ‘Ciega, sordomuda’, fue uno de los primeros éxitos musicales de la cantante colombiana Shakira. Su ritmo y letra conquistaron al público, pero no es sino hasta hace poco cuando la artista contó la historia detrás de este pegajoso tema.

PUBLICIDAD

Contó que la pieza musical fue en honor a México y que su madre Nidia del Carmen Ripoll Torrado fue de inspiración, a esto se suma su reflexión sobre cómo es una persona cuando está enamorada, no ve, ni oye a nadie, sino que su enfoque únicamente está en el ser amado.

“ Es mi homenaje a México, mi deseo sublimado de jugar con trompetas mexicanas, es un arreglo que yo misma hice, debí haber sido trompetista en mi vida pasada porque siempre se me ocurren arreglos de trompetas y arreglos de metales ”, dijo Shakira sobre ‘Ciega, sordomuda’ en entrevista a GQ España, según reseñó Quien.

Reveló que ‘Ciega, sordomuda’ es una frase que decía mucho su mamá Nidia. Expresó que la señora le repetía mucho “‘hazte la ciega, la sorda y la muda’, se me quedó esto de ‘Ciega, sordomuda’ que decía mi madre”.

A todo esto se suma la reflexión de Shakira sobre el amor. “ Me di cuenta que también era el estado natural del amante, del enamoramiento, el no ver, el no oír, lo irracional del amor, lo loco, lo espontáneo del amor, es esa ceguera y esa sordera por la que pasamos todos alguna vez ”.

Shakira y preparativos para su gira

Shakira no ha dejado de cosechar éxitos desde que inició su carrera, pero para nadie es un secreto que bajó el ritmo durante su relación con Gerard Piqué. Tras su ruptura con el exfutbolista, todos han visto en ella su renacer como artista, pues se ha manifestado con más fuerza.

Y es que ella misma ha dicho en entrevistas, que la música ha sido su terapia. Actualmente, está en los preparativos de su tour ‘Las Mujeres ya no lloran’, con el cual recorrerá Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina.