¿Qué hará Jennifer López en sus vacaciones después del divorcio de Ben Affleck?

Después de un año lleno de altibajos y su reciente divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez está lista para recibir la temporada navideña con emoción y agradecimiento. En una entrevista con People, la artista, de 55 años, reveló que espera con ansias el descanso y los momentos con su familia, especialmente tras un “año intenso”. “Estoy deseando pasar tiempo con mis hijos y mi familia que viene desde la Costa Este”, comentó.

PUBLICIDAD

Desde pequeña, Lopez ha considerado las fiestas navideñas como un tiempo especial, y este año planea enfocarse en la tranquilidad y en la creación de nuevos recuerdos. “Las fiestas siempre han sido un tiempo único para nosotros, y ahora estoy realmente ansiosa por esos momentos en que puedo estar con mis hermanas, relajarme, divertirme y crear nuevas memorias”, expresó. Sus hermanas, Leslie y Lynda Lopez, se unirán a la celebración junto a sus hijos, los gemelos Max y Emme, de 16 años, a quienes comparte con su exesposo Marc Anthony.

Ha sido un año complicado para Jennifer Lopez

Lopez también habló sobre lo que representa esta época para ella: un tiempo para “desacelerar” y disfrutar junto a sus seres queridos. “No nos vemos en todo el año, así que aprovechamos para ponernos al día sobre lo que cada uno está haciendo y cómo va la vida”, comentó con entusiasmo. Con un toque de nostalgia, añadió que para ella, la temporada navideña es una época en la que puede sumergirse en la magia de las decoraciones, el chocolate caliente, la música y la comida, creando una experiencia como de cuento para sus hijos.

A medida que se acerca el nuevo año, Jennifer está enfocada en una conexión más profunda consigo misma y con su espiritualidad. “Quiero una conexión más profunda con Dios y conmigo misma, y para eso estoy asegurándome de hacer una pausa y ‘verificar’ en qué estado estoy para poder ser lo mejor posible para los que están a mi alrededor”, explicó. Este enfoque renovado también influirá en su trabajo, tras cancelar su gira This Is Me... Live en mayo para priorizar su vida personal.

Con nuevos objetivos creativos, la actriz y cantante mencionó que quiere explorar sus límites a través de la actuación, la música, la producción e incluso en la expansión de su línea de belleza, JLo Beauty. “Quiero seguir desafiándome a evolucionar y a probar cosas nuevas mientras permanezco fiel a mí misma y a los que amo”, concluyó. Jennifer presentó la solicitud de divorcio en agosto, en el segundo aniversario de su boda con Affleck, con quien había retomado su relación en 2021 después de casi 20 años.