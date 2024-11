Cynthia Erivo y Ariana Grande lucharon contra el COVID-19 días antes de sus números musicales en Wicked

La adaptación cinematográfica de Wicked, dirigida por Jon M. Chu, ha sido un reto tanto para Cynthia Erivo como para Ariana Grande, quienes interpretan a Elphaba y Glinda, respectivamente. En una entrevista reciente, Erivo, de 37 años, reveló que ambas actrices contrajeron COVID-19 en momentos cruciales antes de filmar sus escenas musicales más importantes.

“Hubo una vez que yo contraje COVID y otra vez que ella lo contrajo”, compartió Erivo al New York Times. Grande, de 31 años, también recordó cómo el virus las afectó en días críticos, justo antes de los números más icónicos: Erivo para “Defying Gravity” y Grande para la alegre “Popular.”

‘Wicked’ es una de las películas más esperadas de la temporada

Para ambas, los contagios ocurrieron antes de escenas muy demandantes. Grande compartió que, en sus últimos días de recuperación, acudió al set con mascarilla. Con humor, recordó cómo le cantó en broma a Erivo: “Positive, you’re going to be positive!” (¡Positiva, vas a salir positiva!), un juego de palabras con la situación, aunque aseguró haberse realizado pruebas para evitar cualquier riesgo.

El retraso causado por la huelga de actores de Hollywood en 2023 fue, para Erivo, un respiro necesario. La actriz relató que aunque al inicio fue frustrante, luego agradeció el descanso. “Nos habíamos esforzado hasta el cansancio. Me sentí realmente agradecida porque el siguiente número que teníamos que hacer era Defying Gravity, y sentía que el universo nos decía: ‘Necesitan estar al máximo para esto’”.

Grande y Erivo también hablaron sobre el apego emocional hacia sus personajes al terminar el rodaje. Grande confesó entre lágrimas que el proceso de despedirse de Glindafue difícil. “Lloramos cada minuto, cada hora. Ambas estábamos devastadas.”

Por su parte, Erivo compartió que aún siente un amor profundo por Elphaba, añadiendo: “Todavía la amo intensamente”. El vínculo fue tan fuerte que ambas actrices se llevaron a casa algunos objetos icónicos de sus personajes: sus corsés, zapatos, varitas e incluso las pelucas de Grande. La primera parte de Wicked llegará a los cines el 22 de noviembre de 2024, mientras que la segunda está prevista para el 26 de noviembre de 2025.