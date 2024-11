Christina Applegate batallando con la esclerosis múltiple: “Me acuesto en la cama gritando por los dolores”

La actriz Christina Applegate, conocida por sus papeles en Married… with Children y Dead to Me, reveló recientemente en su podcast MeSsy la intensidad de los dolores que enfrenta debido a la esclerosis múltiple (EM). En un emotivo episodio, compartió con su coanfitriona Jamie-Lynn Sigler, quien también padece de EM, y con su invitada Rory Kandel, propietaria de una panadería y diagnosticada con la misma enfermedad, los desafíos físicos y emocionales que vive a diario.

PUBLICIDAD

Applegate, de 52 años, describió cómo sufre intensos dolores que la obligan a permanecer en cama gritando. “Me acuesto en la cama gritando — por los dolores agudos, el dolor constante, esa sensación de opresión”, confesó la actriz. Kandel comparó sus dolores con “cuchillos” en el estómago y relató cómo a veces despierta incapaz de moverse. “¿Te sientes así?” le preguntó Kandel, a lo que Applegate respondió: “Todos los días de mi vida”.

Christina Applegate ha dado ejemplo de resistencia y valentía

Uno de los mayores retos que enfrenta Applegate es la pérdida de movilidad y fuerza en sus manos. “A veces no puedo ni levantar mi teléfono porque el dolor ya ha llegado a mis manos. Intento coger el mando de la tele o una botella, pero a veces no puedo ni sostenerlos”, explicó la actriz. Estas limitaciones han afectado profundamente su independencia y su calidad de vida.

Applegate también comentó cómo el dolor afecta su habilidad para caminar. Describió la sensación de que el suelo es como “lava” debido al intenso dolor en sus pies al tocar el piso. “Pongo los pies en el suelo y me duelen tanto al contacto que decido volver a la cama”, compartió entre risas, agregando con humor: “A veces pienso, ‘Voy a quedarme aquí y hacer pipí en mi pañal porque no tengo ganas de caminar hasta el maldito baño’”. Aunque aclaró que no es literal, su broma refleja la realidad de lo que es vivir con un dolor constante y debilitante.

Diagnosticada con EM en 2021, Applegate ha sido sincera sobre cómo la enfermedad ha impactado su vida. En 2022, reveló que Dead to Me probablemente sería su último trabajo de actuación debido a su deterioro de salud. En marzo de este año, la actriz compartió otro detalle devastador: la necesidad de usar pañales y la presencia de 30 lesiones en su cerebro.

A pesar de los obstáculos, Applegate sigue demostrando fortaleza y humor en su lucha contra esta enfermedad crónica. Su apertura sobre los desafíos de la EM ha resonado con muchos seguidores y contribuye a visibilizar los complejos efectos de la esclerosis múltiple en la vida diaria de quienes la padecen.