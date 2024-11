VIDEO. Bon Jovi y Pitbull están por lanzar ‘Now Or Never’

‘Now Or Never’, un remix del clásico It’s My Life, se estrenará el 14 de noviembre de 2024, según informó la prestigiosa revista Billboard. Se trata de la colaboración, el mismo día de la celebración de los Latin Grammy, de Bon Jovi y Pitbull.

La canción “It’s My Life”, compuesto por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Max Martin, fue un éxito desde su lanzamiento, en el 2000. Es un clásico de la música que cuenta con reconocimientos como Mejor canción rock en los premios Grammy; Mejor canción en los European Music Awards, y Video del año en los premios VH1 My Music Awards.

Detalles de la canción

Un comunicado de prensa, detalla que Pitbull y Jon Bon Jovi, el líder y miembro fundador de Bon Jovi, entablaron una amistad después de conocerse en la ceremonia de incorporación y premiación del Salón de la Fama de los Compositores de 2017.

Incluso, han estado juntos en el escenario del Hollywood Bowl el pasado abril para un dueto de “Thank God & Jimmy Buffett” durante el tributo Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffett.

El tema contará con un video musical que presenta parte de su actuación en Jones Beach, Nueva York.

