Selena Gomez deplora los comentarios sobre su cuerpo después de la alfombra roja de ‘Emilia Pérez’

Selena Gomez enfrentó recientemente a los críticos en redes sociales luego de recibir comentarios de vergüenza corporal tras su aparición en la alfombra roja del estreno de Emilia Pérez en el American French Film Festival en Los Ángeles.

La cantante y actriz, de 32 años, lució un vestido negro de manga larga ajustado al cuerpo que resaltaba su figura, pero algunas fotos en las que posaba con la mano sobre su abdomen desataron especulaciones en TikTok, donde algunos usuarios sugirieron que intentaba ocultar su cuerpo.

Selena Gomez está harta que se evalúe solo su apariencia

Gomez no tardó en responder a estos comentarios negativos. En una publicación de TikTok que luego fue eliminada, la estrella de Only Murders in the Building escribió: “Esto me enferma”, y explicó que sufre de una condición llamada SEBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), lo cual le causa síntomas incómodos como hinchazón y dolor abdominal. La estrella expresó que no le importa no tener un cuerpo “de figura delgada” y afirmó: “No tengo ese cuerpo. Fin de la historia”.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez habla abiertamente sobre sus problemas de salud. Desde que fue diagnosticada con lupus en 2013, una enfermedad autoinmune, Gomez ha enfrentado numerosos desafíos. En 2017, tuvo que someterse a un trasplante de riñón y ha sido muy franca sobre el impacto que estos problemas han tenido en su vida.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, compartió que debido a sus condiciones médicas, no puede llevar un embarazo, lo cual tuvo que aceptar y procesar emocionalmente. Sin embargo, la cantante señaló que contempla la opción de la adopción o la gestación subrogada como posibles caminos para formar una familia.

Además, su actual relación con el productor Benny Blanco ha traído un nuevo sentido de apoyo y felicidad a su vida. Aunque Gomez tomó con humor los comentarios de Blanco sobre su deseo de tener hijos juntos, también compartió que nunca había experimentado una relación con tanto amor y comprensión. “Es una luz en mi vida. Me encanta contarle todo”, comentó la cantante. Con una respuesta clara y valiente, Gomez continúa dando voz a quienes enfrentan problemas similares, mostrando que el cuerpo de cada persona es único y que, más allá de los estándares impuestos, la salud y la felicidad están primero.