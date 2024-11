Verónica Castro contó por qué se alejó del mundo artístico: “Estoy tranquila”

La querida actriz y conductora mexicana, Verónica Castro, fue reconocida con el Premio PRODU, por su “vida de dedicación artística”. Sin embargo, después de tantos años de trayectoria, decidió retirarse del mundo del espectáculo, pero ¿Cuál es el motivo?

PUBLICIDAD

En entrevista con Jimena Gállego, Castro aprovechó la oportunidad para abrirse sobre su decisión de retirarse del espectáculo, una elección que ha intrigado a sus seguidores.

Según publicó Quien, la actriz, de 72 años, mencionó que su decisión se debió a un anhelo de paz y tranquilidad que, según ella, era algo que necesitaba encontrar en su vida. Destacó que esta búsqueda personal comenzó a raíz de un período difícil, especialmente tras el fallecimiento de su madre y los desafíos que trajo consigo la pandemia. La combinación de estos factores le hizo sentir la necesidad de un cambio de ritmo y un descanso de la vida pública.

Además, Verónica Castro confesó que la pandemia tuvo un impacto profundo en su bienestar emocional. Contó que el ver cómo muchas personas a su alrededor perdían la vida, algunas de ellas queridas para ella, fue algo que le generó mucha angustia y temor. Esto la afectó tanto que llegó a la conclusión de que era momento de alejarse de los compromisos mediáticos, renunciando a las promociones y apariciones en público, una decisión que tomó para cuidar su salud mental y emocional.

“ Sí, mucho, mucho, porque murieron muchas gentes, muchas gentes muy queridas y no queridas. Yo iba viendo cómo pasaba todo esto y no sé si me daba miedo, me daba angustia, no sé, algo raro, pero el problema fue que no lo lograba superar y hasta que dije: ‘aquí se acabó, yo me retiro, no quiero saber nada de promociones y publicidades y los medios de comunicación ’, ¡Imagínate!”, relató.

Verónica Castro dice estar “tranquila”

Indicó que actualmente, se siente tranquila y que está disfrutando esa etapa en su vida. “Es que estoy tranquila y llegó un momento de paz en mi vida que también lo busqué y tal vez no lo encontraba, pero sí decidí en un momento dado tenerlo conmigo”, dijo.

A pesar de esta decisión, Verónica Castro no descartó la posibilidad de regresar a la actuación, si apareciera un proyecto que realmente le interesara. Mientras tanto, compartió la felicidad que le da ver el éxito de sus hijos, quienes también han seguido carreras artísticas: “Mis hijos están muy, muy dedicados a lo suyo, Michelle al cine, a su fotografía. Cristian a su cantada. Se divierte y la verdad yo no puedo más que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo, y con mis hijos y con mi familia, con mis hermanos también”, expuso.