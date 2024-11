¡Sin importar lo que declare Nodal! Cazzu y su hija sorprenden con disfraz de Halloween

Cazzu en una reciente entrevista desmintió a Angela Aguilar y afirmó que Nodal la engañó mientras ella estaba embarazada.

Durante la entrevista, la joven cantante contó entre lágrimas que ya se cansó de que Angela Aguilar y Nodal den entrevistas y hablen por ella, en donde aseguran que ella estaba al tanto de la relación de los dos. “Todo tiene un límite, cuando él me dijo que se iba por otras razones yo dejé que se fuera, lo acepté porque no puedo obligar a nadie a estar en mi vida, pero me enteré de la relación de ellos dos por redes sociales. Que no saliera a dar declaraciones no significa que no me doliera, no significa no exista un corazón roto. Pero todo tiene un límite y ellos me están obligando a dar mi declaración después de seis meses que sufrí en silencio y traté de rehacer mi vida y seguir adelante”, contó.

Las declaraciones de Cazzu han revolucionado las redes sociales y han generado cierto odio hacia Aguilar a quien señalan de dividir un hogar.

Sin embargo, la cantante argentina, pese a la revolución de las redes ha demostrado, tal como lo dijo, que ya le dio la vuelta a la página y apareció en redes sociales para demostrar cómo disfrutó de la compañía de su pequeña hija el Halloween disfrazadas de mariposas. 🥰🦋