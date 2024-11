Jennifer Lopez sale en defensa de los puertorriqueños y en apoyo a Kamala Harris

En medio de la carrera presidencial en Estados Unidos, Jennifer Lopez levantó la voz en defensa de los puertorriqueños y de toda la comunidad latina tras un incidente cargado de comentarios racistas del comediante Tony Hinchcliffe en un mitin de Donald Trump. La reconocida artista, quien ha sido una defensora constante de los derechos de los latinos y las mujeres, se pronunció de manera contundente ante los ataques, recordando la importancia de la unidad en tiempos de división.

“Ha trabajado constantemente para dividirnos. En el Madison Square Garden, nos recordó quién es realmente y cómo se siente realmente”, expresó Lopez, dejando clara su posición ante el lenguaje y las actitudes que buscan separar a las comunidades en lugar de construir puentes.

Jennifer Lopez insiste en el voto latino como la clave para el cambio

Para la cantante y actriz, el incidente no solo afectó a los puertorriqueños, sino que resonó en todos los latinos y en cualquier persona que valore la humanidad y la dignidad: “No fueron sólo los puertorriqueños los que se sintieron ofendidos ese día. Fueron todos los latinos de este país. Fue la humanidad y cualquier persona de carácter decente”.

Jennifer Lopez, quien portó una capa con la bandera de Puerto Rico durante su actuación en el Super Bowl, reafirma su compromiso con su comunidad y su creencia en el poder del voto. Como copresidenta de la iniciativa When We All Vote, una plataforma no partidista dedicada a aumentar la participación en cada elección, Lopez ha alentado a sus seguidores a ejercer su derecho al voto para lograr un cambio.

“Creo en el poder de las mujeres. Creo que las mujeres tienen el poder de marcar la diferencia en estas elecciones. Creo en el poder de los latinos. Creo en el poder de nuestra comunidad. Creo en el poder de todos nuestros votos”, dijo.

Además, Jennifer Lopez, junto a figuras políticas como Kamala Harris, promueve un futuro inclusivo, donde cada voz sea escuchada. “Honrado de estar con @KamalaHarris. ¡Sigamos levantándonos unos a otros y sigamos empujando por un futuro donde cada voz sea escuchada!”