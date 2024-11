VIDEO. Cazzu rompe el silencio y habla por primera vez de cómo se enteró de la relación de expareja

Luego de que Ángela Aguilar asegurara que Cazzu siempre estuvo al tanto de su relación con Christian Nodal, la argentina finalmente se atrevió a dar su versión y contar qué tan cierto es que ella tenía pleno conocimiento de este enredo.

Fue así que no solo contradijo a la hija de Pepe Aguilar, sino que reveló de qué manera fue que supo que su expareja ya estaba construyendo otra historia con la que actualmente es su esposa.

Durante una sincera entrevista concedida al canal de YouTube PLP Luzu TV, al que asistió acompañada de “La Joaqui”, una de las personas que la acompañó en su duelo por la ruptura con el intérprete de “Se me olvidó”, Julieta Cazzucheli desmintió algunas declaraciones hechas por Ángela y Christian, empezando por dejar muy en claro hasta cuándo fue que llegó a ella toda la información respecto al noviazgo que hicieron oficial en junio pasado.

A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Sí existió la pregunta de si había alguien más, la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, de las redes”, declaró la intérprete de “Brinca”, reiterando que, contrario a lo que dijo Ángela Aguilar, ella no sabía nada de lo que estaba pasando en la intimidad de su exnovio y, además, cuando se dio el truene, se le dieron otras explicaciones completamente alejadas de la realidad