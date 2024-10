Taylor Swift demostró su profesionalismo y habilidad para resolver problemas en pleno escenario durante su última parada del Eras Tour en Nueva Orleans, el pasado domingo en el Caesars Superdome.

El incidente sucedió mientras interpretaba “Who’s Afraid of Little Old Me?”, uno de sus éxitos de 2024, cuando el escenario flotante, apodado el “Tayoomba”, dejó de funcionar sorpresivamente. Este dispositivo, diseñado para moverse al ritmo de la canción, se detuvo justo en el verso “So tell me everything is not about me”, dejando a la estrella en una posición complicada.

Taylor Swift manejó con astucia un desperfecto en el escenario del Eras Tour en Nueva Orleans

Lejos de desconcertarse, Swift, de 34 años, manejó la situación con la gracia y la calma que la caracterizan. En vez de detenerse, continuó cantando y bailando, acompañada por sus bailarines, quienes también siguieron con la coreografía alrededor del escenario averiado. Sin perder el ritmo, Taylor saltó del “Tayoomba” y siguió su actuación bajando por la pasarela, mientras sus bailarines retiraban el escenario defectuoso. En un giro improvisado, tuvo que interpretar su éxito “Down Bad” sin la plataforma, algo que sorprendió a los fans, quienes nunca antes habían visto esa canción sin el elemento flotante que suele acompañarla.

El show en Nueva Orleans fue la última de tres noches consecutivas en la ciudad, realizadas el 25, 26 y 27 de octubre, y aunque su pareja, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, no pudo asistir debido a su temporada en la NFL, Taylor estuvo acompañada por sus amigos y colegas Blake Lively y Ryan Reynolds. La pareja, casada desde 2012, disfrutó de dos de los tres shows, mostrando su apoyo incondicional y emocionándose al cantar y bailar al ritmo de los éxitos de Swift.

Un momento especial tuvo lugar el viernes, cuando Taylor pareció lanzar una indirecta a Kelce durante la interpretación de “Midnight Rain”. Al finalizar la canción, la cantante realizó un gesto que simulaba lanzar un balón de fútbol, lo cual provocó gritos de emoción entre sus seguidores, quienes asumieron que era una referencia a su novio estrella del fútbol americano.

El Eras Tour de Taylor Swift continuará el próximo viernes en Indianápolis, donde ofrecerá tres noches más de su exitoso espectáculo, que sigue cautivando a fans de todas las edades y consolidando a Swift como una de las artistas más influyentes de su generación.