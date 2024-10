“Se siente inmensamente culpable”, revelan el sentir de la novia de Liam Payne

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, está destrozada por la muerte del cantante, quien murió el pasado 16 de octubre al caer del tercer piso del hotel donde se alojaba en Buenos Aires, Argentina.

Un informante dijo a Us Weekly que la modelo, de 25 años, está “devastada y extremadamente desconsolada… Esta última semana ha sido una pesadilla para ella y todavía está en estado de shock”.

Para la novia de Liam Payne, aún parece mentira que él esté muerto, pero más allá de eso, se siente culpable por haberlo dejado solo en Buenos Aires, ya que él falleció unos pocos días después de que ella se fue de esta ciudad para Florida.

“ Todavía no se ha dado cuenta. Kate y Liam tenían una relación sólida y ella se siente inmensamente culpable por haberse ido de Argentina antes de tiempo y haberlo dejado solo ”, dijo la fuente.

Ya había circulado información de que la pareja discutió antes de que ella se fuera, porque él no quería que lo dejara solo. Kate explicó después del fallecimiento del artista que se fue porque el viaje estaba planificado para cinco días, pero ese lapso se convirtió en dos semanas, para las cuales ella no estaba preparada.

Liam Payne. Le dejó una carta a su novia.

“Habían tenido momentos difíciles en el pasado, pero estaban bien durante sus vacaciones en Argentina, a pesar de que él quería que ella se quedara”, dijo el informante al citado medio, destacando que la modelo y el cantante eran “inseparables”.

“Kate ha visto los altibajos de Liam durante los últimos dos años y sabía que él estaba luchando. Ella siempre lo ha apoyado y se ha mantenido a su lado”, dijo.

Novia de Liam Payne y su emotivo mensaje

La novia de Liam Payne publicó el pasado 23 de octubre un emotivo mensaje sobre su partida física y sobre cómo se siente ante esto.

“ No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado en formas que no puedo expresar con palabras…. Nada de esto parece real y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado ”, expuso Kate en su cuenta de Instagram con varias fotos junto a Liam.

“Juntos volvimos a ser niños y siempre encontramos alegría en las cosas más pequeñas. Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido. Siento como si hubiera perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y amor. Trajiste tanta luz a mi vida. Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara”, expresó.

En su mensaje contó que tenían planeado casarse. “Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la forma que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya. Por siempre tuya, Katelyn 444″.