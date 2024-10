Jennifer López, de 55 años, deslumbró con su tonificada figura en el estreno de la película Unstoppable durante el AFI Fest 2024, una producción realizada por su exesposo, Ben Affleck. A pesar de su reciente separación, López no ha dejado de asistir a eventos promocionales de este drama deportivo, que narra la historia real del luchador Anthony Robles, nacido con una sola pierna.

La cantante de On the Floor caminó sola por la alfombra roja, vistiendo un conjunto de la colección resort 2025 de la firma No. 21. Llevó una chaqueta blanca amplia y relajada sobre una camisa a juego que combinó con una minifalda en tono rosa palo con un dobladillo tipo “bubble”, un estilo que está en tendencia y que resaltó sus tonificadas piernas.

Jennifer Lopez se muestra renovada en el estreno de una película producida por su ex Ben Affleck

Para completar el look, JLo eligió un cinturón de cuero marrón y una elegante Nano Tote Bag de cuero blanco de la marca Strathberry, valorada en $495, que le dio un toque sofisticado. Sin embargo, el foco de atención fueron sus altísimos zapatos de plataforma Gucci Angel, que alargaron aún más sus piernas y acentuaron su trabajada figura.

Con su característico cabello rubio miel en un pulido peinado de secado, López complementó su look con sombras de ojos oscuras, que resaltaban su mirada y añadían un toque dramático a su apariencia. A pesar de haber solicitado el divorcio de Affleck en agosto tras dos años de matrimonio, la actriz y cantante ha demostrado una postura profesional y firme, manteniendo su presencia en todos los eventos clave de la película.

A pesar de que no han posado juntos en público, Affleck y López fueron vistos recientemente compartiendo un brunch en Beverly Hills junto a algunos de sus hijos. Fuentes exclusivas revelaron a Page Six que ambos mostraron muestras de afecto y sostuvieron las manos en varias ocasiones, aunque confirmaron que continúan con su proceso de separación. En una entrevista reciente, López compartió su entusiasmo por esta nueva etapa de soltería.