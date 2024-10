Jennifer Aniston recordó a su amigo y colega Matthew Perry a un año de su muerte con una conmovedora publicación en Instagram. La actriz compartió una divertida foto junto al actor y escribió: “1 año ❤️‍🩹🕊️”. Su post incluyó imágenes de ambos en el set de Friends, mostrando la amistad y camaradería que los unía. Esta muestra de cariño resonó profundamente entre los seguidores de la serie y los fans de Perry.

El mensaje de Jennifer Aniston a un año de la muerte de Matthew Perry

La cuenta oficial de Friends también rindió homenaje a Perry con un mensaje especial: “On the one year anniversary of his passing, we honor Matthew Perry whose legacy lives on through the work of the Matthew Perry Foundation.” E invitaron a los seguidores a contribuir a la fundación creada por el actor para apoyar causas sociales importantes para él.

Matthew Perry interpretó a Chandler Bing en Friends, uno de los personajes más queridos de la serie, conocido por su humor y vulnerabilidad. Cuando el actor falleció en octubre de 2023 a los 54 años, sus compañeros de reparto se manifestaron profundamente “devastados” en una declaración conjunta, destacando que eran más que colegas: “Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia. Estamos todos completamente devastados por la pérdida de Matthew”.

En noviembre de 2015, Aniston había expresado su dolor en otra publicación de Instagram, en la que describió lo difícil que fue despedirse de “nuestro Matty” y habló sobre la importancia de experimentar el duelo para valorar el amor compartido. “Siempre fuimos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos”, recordó.

Este aniversario ha sido un recordatorio del profundo impacto que Perry tuvo en la vida de sus amigos y en el corazón de los seguidores de Friends. Su legado sigue vivo tanto en la serie como en su labor altruista.