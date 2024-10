James Franco dice que su larga amistad con Seth Rogen ‘ha terminado’ después de 20 años

En una reciente entrevista en el Festival de Cine de Roma, James Franco, de 45 años, reveló que su amistad de 20 años con Seth Rogen ha llegado a su fin tras la controversia en torno a las acusaciones de conducta sexual inapropiada que surgieron en su contra en 2018. Franco, quien se encuentra promocionando su nueva película Hey Joe, mencionó que, aunque mantiene un profundo aprecio por Rogen, actualmente no tienen contacto: “No he hablado con Seth. Amo a Seth, tuvimos 20 años maravillosos juntos, pero creo que se acabó,” compartió el actor con Variety.

Franco y Rogen fueron colaboradores frecuentes en exitosos proyectos como Freaks and Geeks, Pineapple Express, This Is The End y The Disaster Artist. Sin embargo, su relación comenzó a deteriorarse cuando se presentaron acusaciones de acoso y conducta inapropiada en 2018 por parte de cinco mujeres, cuatro de las cuales eran estudiantes de actuación de Franco. El caso se resolvió en 2021, cuando Franco acordó pagar 2.235 millones de dólares como parte de un acuerdo extrajudicial.

A raíz de estas acusaciones, Rogen declaró en 2021 que no planeaba trabajar con Franco nuevamente, una decisión que marcó un punto de ruptura definitivo en su relación. A pesar de ello, Franco expresa que intentó retomar el contacto y le ha compartido a Rogen lo importante que ha sido para él, aunque sin éxito. El actor, quien experimentó un largo período sin trabajo tanto por el juicio como por la pandemia de COVID-19, afirma que usó ese tiempo de inactividad para replantearse su vida y trabajar en sí mismo. “Tuve que cambiar toda mi forma de vivir. Así que estoy orgulloso del tipo de trabajo personal que hice durante ese tiempo”, comentó Franco.

Aceptar las críticas sobre su comportamiento fue un proceso doloroso, pero admite que fue necesario para evitar seguir por un camino destructivo. Actualmente, mientras Franco retoma su carrera en el cine con varios proyectos en desarrollo, reflexiona sobre cómo su estilo de vida en el pasado estaba completamente centrado en su trabajo, dejando de lado su vida personal.

Ahora, después de más de siete años en una relación con la actriz y cineasta Izabel Pakzad, Franco se encuentra en un lugar más equilibrado y busca cultivar una conexión más profunda y auténtica. La ruptura de su relación con Rogen marca el fin de una era para ambos actores, quienes compartieron muchos de los momentos más emblemáticos de sus carreras. Sin embargo, Franco parece estar enfocándose en una nueva etapa en la que su prioridad es el crecimiento personal y la introspección.