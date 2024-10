Diseñador mexicano Francisco Cancino: “Mis prendas han estado en los Grammys”

Francisco Cancino nació y creció en Chiapas, México, ciudad que es fronteriza con Guatemala, y ha sido uno de los diseñadores de moda más reconocidos por sus confecciones artesanales que le han llevado a ser el favorito de las exitosas cantantes mexicanas Natalia Lafourcade y Julieta Venegas. Publinews conversó con el diseñador que estará en el territorio guatemalteco por primera vez para presentar su onceava colección en el evento Guatemala Fashion Week que se hará del 12 al 16 de noviembre en Ciudad Cayalá.

¿Cómo surge el interés por lo artesanal en sus diseños?

“Nací y crecí en el sur de México, en Chiapas, que es la frontera con Guatemala y somos vecinos. De joven estudié en la ciudad de México pero mi interés siempre fue el trabajar con ciertos procesos artesanales por mi infancia. El textil tradicional mexicano es parte de mis creaciones”.

Sabemos que Natalia Lafourcade y Julieta Venegas prefieren sus diseños.

Sí, he vestido a Natalia Lafourcade y Julieta Venegas, que son artistas mexicanos muy populares en América y en varias partes del mundo porque han llevado su música de habla hispana a muchos territorios. A ambas las he vestido para los premios Grammy Latino y Grammy Internacional, también cuando han estado en algún performance en los Premios Oscar. Digamos que sé cuáles son los gustos así como cuando me piden algo específico.

¿Cómo se trabaja con las cantantes?

“Pues trabajamos integrando ideas y siempre se hace referencia a su discografía. Se hace referencia a los procesos que ellas como artistas están viviendo y los tratan de plasmar en la vestimenta que van a utilizar frecuentemente. Siempre tomo en cuenta algún tema central que están abordando en sus discos y a partir de ahí es el trabajo para establecer un diálogo y sus gustos.

¿Qué presentará en Guatemala?

“Estoy presentando mi undécima colección que se titula ‘Plateros’ y que pretendo hacer con mi trabajo es hablar siempre de mi país a través de mis colecciones la idea de mi marca es poder reconocer que es México”.

¿En qué se basa su colección?

En una calle llamada ‘Plateros’ que está muy cerca de la Plaza Central que le llamamos el Zócalo y comunica con el edificio de Bellas Artes. Es un tramo de no más de 10 cuadras y esta calle es una calle muy relevante en la historia de nuestro país porque pues da cuenta del paso del tiempo desde la conquista hasta periodos como la Independencia”.

Y por último, ¿qué planes tiene para el 2025?

“La única cosa de la que estoy consciente en este momento es que presentaré dos colecciones el próximo año, espero estar muy vivo y muy lúcido para poderlo hacer esto y tengo pendiente el lanzamiento de una colaboración, pero puntualmente de esa no puedo hablar hasta que salga en 2025.

Diseñador mexicano

Francisco Cancino tiene más de 15 años en la industria de la moda.

Es un referente del diseño contemporáneo mexicano por sus trabajos artesanales en los que destaca siempre lo regional en sus vestidos.

Tiene una profunda conexión con las tradiciones textiles de más de 45 comunidades indígenas y siempre busca preservar y revalorar las técnicas artesanales.

Sus colecciones han sido ovacionadas en diversas pasarelas de París, Londres, Berlín y Hong Kong, y ha vestido a figuras icónicas como Natalia Lafourcade y Julieta Venegas en el escenario internacional de los Premios Grammys 2019 y en los Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en 2018.

