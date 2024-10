¡Confirmado! Tom Holland hará Spider-Man 4

El actor británico Tom Holland volverá a ponerse en la piel de Peter Parker en la cuarta película de ‘Spider-Man’, cuyo estreno en la gran pantalla está previsto para el 24 de julio de 2026, anunció este viernes Sony.

La cuarta entrega de ‘Spider-Man’, que todavía no tiene título, tendrá un nuevo director: Destin Daniel Cretton, quien debutará en la saga tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Watts: ‘Spider-Man: Homecoming’ (‘Spider-Man: de regreso a casa’, 2017), ‘Spider-Man: Far From Home’ (‘Spider-Man: lejos de casa’, 2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: sin camino a casa’, 2021).

