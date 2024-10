La pareja favorita de Hollywood, Zendaya y Tom Holland, fue el centro de atención en Nueva York al llegar al lanzamiento de Bero, la nueva marca de cerveza sin alcohol de Holland. La noche estuvo llena de glamour cuando ambos aparecieron combinados en atuendos de color granate, mostrando una sutil pero poderosa conexión en estilo. Zendaya, de 28 años y estrella de “Euphoria”, deslumbró con un vestido de cuero ajustado de Louis Vuitton en un tono rojo oscuro.

El diseño incluía un pronunciado escote y una sensual abertura en el muslo, resaltando su estilo elegante y audaz. Para completar su atuendo, usó unos zapatos de Christian Louboutin modelo So Kate, también en tonos granate, y una delicada gargantilla de Bulgari, agregando un toque de sofisticación a su conjunto.

Zendaya y Tom Holland combinan sus looks para el lanzamiento de la cerveza sin alcohol del actor

Tom Holland, también de 28 años y protagonista de “Uncharted”, complementó el estilo de su pareja con una camiseta en color vino tinto, la cual combinó con pantalones negros rectos y unas zapatillas blancas de Prada. Su look reflejó un equilibrio entre lo casual y lo elegante, ideal para el lanzamiento de su nueva marca.

Zendaya también mostró su apoyo al proyecto de su novio de una forma única al llevar una gorra con el logo de Bero, que puede adquirirse en el sitio web de la marca por $40. A lo largo del día, optó por un estilo casual en blanco total, incluyendo un bolso Neverfull de Louis Vuitton, demostrando que sabe cómo equilibrar elegancia y simplicidad.

Esta no es la primera vez que Zendaya y Tom Holland eligen looks combinados. En septiembre, lucieron camisetas ribeteadas en blanco durante una cita en Calabasas, California, un estilo relajado y coordinado que se ha convertido en una firma de la pareja desde que se confirmó su relación en 2021. Con estos looks en conjunto y el lanzamiento de Bero, Zendaya y Tom reafirman su estatus como una de las parejas más queridas y estilosas del momento.